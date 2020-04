Comunidade Hindu de Portugal oferece almoços a hospitais

"A trágica pandemia que a todos atinge, sem distinção de credo, de raça ou de classe social, é a oportunidade que todos temos para reafirmar que o mundo é uma família", diz Kirit Bachu, explicando o empenho de voluntários e doadores da comunidade hindu para fornecer almoços a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que combatem a covid-19 na zona de Lisboa. Já foram mais de duas mil refeições desde 7 de abril

"Somente se estivermos todos unidos, conseguiremos ultrapassar este momento tão difícil, que todos estamos a passar, sendo imperioso dever da Comunidade Hindu de Portugal, tanto cívico como humano, ajudar os que mais necessitam, que são todos os profissionais de saúde", acrescenta o presidente comunitário.

As refeições são preparadas na Cantina Indiana Vegetariana, situado no complexo que inclui o principal templo da comunidade, situado na alameda Mahatma Gandhi, em Lisboa. Hospitais de Santa Maria, de São José, Beatriz Ângelo ou de Cascais fazem parte da lista já visitada pelos voluntários hindus.

Considerados um exemplo de plena integração, os hindus portugueses, na casa de alguns milhares, garantem através do presidente da comunidade que vão "continuar a ajudar com a alimentação, os profissionais a quem neste momento nós tanto devemos, pois são eles os nossos Heróis, os nossos anjos na Terra, que estão na linha da frente desta pandemia: médicos, enfermeiros e todo o restante pessoal."

Para além destas refeições oferecidas aos hospitais, a comunidade continua a colaborar com as habituais Instituições (Paróquia De São Julião Da Barra & Centro de Apoio ao Sem Abrigo-CASA) que desde há bastante tempo apoiam. "Doámos neste momento 624 kg de alimentos, sendo nossa intenção continuar a fazê-lo", afirma Kirit Bachu.

Uma das mais antigas religiões, o hinduísmo nasceu na Índia, onde é fortemente maioritário, mas está presente hoje em cerca de uma centena de países. Calcula-se que a nível mundial terá 1,1 mil milhões de crentes. No caso da comunidade em Portugal, a sua origem tem que ver com a ligação histórica com a Índia, sobretudo possessões no Gujarate, ainda que muitos dos hindus tenham também uma experiência de vivência nas antigas colónias portuguesas em África, sobretudo Moçambique.

Outras duas comunidades portuguesas com origens indianas são os goeses, na esmagadora maioria católicos, e os ismaelitas, um ramo progressista do islão xiita.