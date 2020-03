Cinco médicos do Hospital do SAMS infetados com covid-19

Doentes e profissionais de saúde do Hospital do SAMS foram infetados com o novo coronavírus, anunciou esta segunda-feira a instituição, garantindo que foram adotadas todas as medidas para minimizar a propagação do vírus.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) enviou um comunicado às redações onde confirma que "o Hospital SAMS tem 5 dos seus médicos infetados por covid-19", sendo que dois deles estão internados no Hospital Curry Cabral.

Os profissionais médicos que tiveram em contacto com aqueles infetados mantêm-se a trabalhar, "apesar do teste para o covid-19" ter sido negativo, diz ainda a nota do sindicato.

A direção clínica do SAMS reuniu-se no domingo com as autoridades de saúde e foi feita uma avaliação da situação, tendo sido adotadas todas as previstas no plano de contingência, de acordo com um comunicado emitido pela instituição.

"O conselho de gerência e a comissão executiva dos SAMS solicitam a todos os beneficiários e utentes dos SAMS a maior compreensão para o momento que o país e o mundo atravessam", lê-se no documento, em que é feito um apelo para a "máxima colaboração para o cumprimento das orientações estabelecidas pelas autoridades competentes e aquelas que os SAMS têm divulgado junto dos seus beneficiários e utentes".

"Todos os casos são comunicados à autoridade de saúde responsável, por forma a centralizar a informação nos serviços", disse a fonte contactada pela agência, acrescentando que estão a ser tomadas todas as medidas possíveis para informar as pessoas e conter a propagação do vírus.

No comunicado do sindicato, é ainda feito um apelo ao Ministério da Saúde para que "imponha a todas as unidades de saúde, públicas ou privadas, a proteção dos médicos e dos restantes profissionais de saúde, sendo certo que essa proteção é vital para tratar os doentes".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde reportou esta segunda-feira 331 casos de pessoas infetadas.

Acompanhe todos os desenvolvimentos da pandemia aqui.