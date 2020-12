Norte da Madeira inundado. Uma casa ruiu e 27 pessoas saíram de suas casas

Este dia de Natal está a ser marcado pelo mau tempo na ilha da Madeira, com chuvas intensas particularmente no norte da ilha que estão a provocar fortes estragos.

Em balanço ao início da noite o presidente da Câmara de São Vicente, José António Garcês, informou que 27 pessoas saíram de suas casas por precaução.

Ainda segundo o autarca, em conferência de imprensa, não há registo de feridos.

Há também a perspetiva de que as estradas poderão ser limpas de forma a ficar transitáveis durante a noite, uma vez que as autoridades estão no local e a chuva está a abrandar.

Segundo o DIário de Noticias da Madeira, os acessos à freguesia de Ponta Delgada e de Boaventura ficaram totalmente cortadas, com habitações isoladas e havendo mesmo máquinas arrastadas pelas águas.

Houve "estradas transformadas em ribeiras e casas inundadas", afirmou ao Diário de Notícias da Madeira, Miguel Freitas, presidente da Junta da Freguesia da Ponta Delgada, acrescentando que a situação "é catastrófica".

O presidente da junta disse a este jornal que "uma casa [desabitada] ruiu devido à quantidade de água e uma dezena de moradores desalojados, uma vez que as habitações estão inundadas. Felizmente não temos feridos".

Estas pessoas ficarão em casas de familiares, prosseguiu o autarca.

Segundo o autarca, nenhuma estrada da freguesia está transitável, tanta é a água.

Houve ainda notícia de que oito turistas ficaram com as viaturas presas junto à entrada do túnel que liga a Boaventura à Ponta Delgada. Segundo o DN Maeira, cada viatura trazia 4 ocupantes, uma delas com um casal alemão, acompanhado por duas duas crianças, e outra com cidadãos portugueses. ambos circulavam no sentido Boaventura - Ponta Delgada.

Os turistas ainda tentaram fazer inversão de marcha, mas viram o caminho ser bloqueado por duas derrocadas de pedras provocadas pelas águas. Acabaram por sair dos automóveis e procurar abrigo no interior do túnel, onde ao fim da tarde ainda permaneciam, à espera de socorro

Estavam já máquinas no local a proceder a operações de limpeza para acesso à zona, descreve o DN Madeira.

Miguel Albuquerque, o presidente do governo regional da Madeira, fez saber que enviou para o local um reforço de meios da Protecção Civil, bem como o secretário regional das Infraestruturas, Pedro Fino.

Nas redes sociais, vários vídeos dão noção da gravidade da situação.

O Diário de Notícias da Madeira disponibiliza mais alguns vídeos.

As chuvas fizeram com que ribeiras transbordassem, o que levou a esta situação, prossegue o DN Madeira, dando conta de que a precipitação tem continuado desde a madrugada na zona norte da ilha, a mais afetada.

O comandante dos bombeiros de Porto Moniz e São Vicente, em declarações ao DN Madeira, pediu às pessoas para não se dirigirem às zonas afetadas e, tanto quanto possível, se mantenham em casa até informação em contrário. Artur Fernandes garantiu ainda que estão em constante articulação com a Protecção Civil, o Governo e a autarquia da São Vicente e pediu à população que "mantenha a calma".

Queda de granizo espanta o Funchal

Também esta tarde, cerca das 16:30, uma forte queda de granizo espantou os habitantes da capital madeirense.

As pedras de gelo, de grandes dimensões, mereceram registo em vídeo, disponibilizado no YouTube pelo DN Madeira.

O arquipélago está esta sexta-feira sob aviso amarelo para precipitação, mas o diretor do Observatório de Meteorologia da Madeira, Victor Prior, adiantou à Lusa que a previsão é que durante a noite as condições comecem a melhorar.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18:00, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.

Notícia atualizada às 20:15