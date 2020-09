Casos de covid a subir. Discotecas abertas e público nos estádios "não será nos próximos tempos"

Foram confirmados mais 646 novos casos de covid-19, esta quarta-feira, o valor mais elevado desde 20 de abril. Governo e a DGS falam em aumento da movimentação populacional durante as férias, que deverá estender-se ao início do ano letivo. Não é, portanto, "prudente" pensar na reabertura das discotecas ou na possibilidade de jogos de futebol com público no estádio, afirmou a diretora-geral da Saúde.