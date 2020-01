Vem aí calor. Fevereiro começa com temperatura acima da média

Ainda estamos a meio do inverno, mas os próximos dias terão já sabor a primavera. Fevereiro terá um arranque quente, apesar da chuva prevista para este sábado - o primeiro dia do mês. "Hoje [sexta-feira], as temperaturas estão superiores à média nesta época do ano, quer as mínimas quer as máximas: as máximas entre um a três graus, as mínimas um pouco mais, entre os quatro e os seis graus. Nos próximos dias, até dia 4, vamos ter uma descida ligeira, mas com temperaturas sempre acima da média", adiantou ao DN Madalena Rodrigues, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda assim, o tempo quente do início de fevereiro não será considerado uma onda de calor, pois "para termos uma onda de calor terão de se verificar temperaturas 6º C superiores à média para essa época do ano durante seis dias consecutivos", o que não se perspetiva. "Há alguns locais que, entre o dia 31 e o dia 4, terão temperaturas acima da média. Se não quebrasse no dia 4, aí sim, poderíamos ter seis dias com temperaturas acima da média", acrescentou a meteorologista.

E se o primeiro dia do mês terá chuva, à semelhança do que acontece esta sexta-feira, a partir de dia 2 [domingo] "prevê-se tempo seco, sem precipitação, o que acentua a tendência de a temperatura descer". "Depois teremos sol, dias maiores e a temperatura terá tendência para subir", frisou.

Se em Portugal haverá apenas um início de fevereiro com temperaturas acima da média e não é possível perspetivar o que se poderá verificar até ao final do mês, em Espanha o El País avança que "as temperaturas vão disparar até valores de primavera ou inclusivamente de verão". Na segunda-feira, esperam-se temperaturas a rondar os 25º C na Andaluzia e na costa do mar Cantábrico, que banha o norte do país. "As máximas estarão mais próximas do recorde de fevereiro do que o normal para a época", destacou Rubén del Campo, porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET), que prevê que toda a Europa vai viver um "verão no inverno".

De acordo com Madalena Rodrigues, ainda não é possível falar de recordes para Portugal com esta antecedência. "Não conseguimos prever se vão haver temperaturas recorde, mas estamos a falar de temperaturas máximas à volta de 22º C em Santarém, Aveiro, Coimbra e Beja, 21º C para Évora e 20º C para Faro no dia 3, ou seja, temperaturas acima dos 20º C em muitos locais. Até dia 3, estarão acima da média. No dia 5 já teremos alguns sítios com geada, nomeadamente no nordeste transmontano", concluiu.