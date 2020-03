Bolsa de Turismo de Lisboa adiada

A Fundação AIP decidiu adiar a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Já não se realiza entre 11 e 15 de março, mas sim entre 27 e 31 de maio, devido ao surto de coronavírus.

Consideram, em comunicado, e, "em articulação com o Governo (Ministério da Economia) e as associações mais relevantes no setor do turismo" que "deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas".

Tanto o Turismo de Portugal, como entidades regionais do turismo dos Açores e da Madeira já tinham cancelado a sua participação na feira. Alegaram que, "atentas às últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde", "não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de 'stand' próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados".

Desde quarta-feira que o Turismo de Portugal defendia junto da organização do evento o seu adiamento. "Quanto mais tempo demorar, mais temos consequências. Estamos atentos. Sabemos que há um impacto em todos os setores. No setor do turismo há, de facto, um impacto, dada a sua natureza de negócio e esperamos ter todas as condições para recuperar rapidamente e para, no segundo semestre, podermos acelerar o crescimento e mitigar a situação que atualmente vivemos", afirmou a secretária de Estado Rita Marques, citada pela Lusa.

Esta quinta-feira de manhã, o Turismo de Portugal confirmou que não faria parte do evento, tal como as estruturas regionais de turismo do continente, Açores e Madeira e de outras sete associações do setor.

Estas entidades "entendem que, atentas as últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes, não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de 'stand' próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados".

Para além do Turismo de Portugal, assinam o documento a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores e a sua congénere de Turismo e Cultura da Madeira, para além das entidades regionais de turismo do Algarve, Alentejo, Centro de Portugal, Região de Lisboa e Porto e Norte de Portugal.

O comunicado engloba ainda a Associação de Turismo dos Açores, Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, Associação Turismo do Algarve, Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Associação Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau, a Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal e o Centro de Inovação do Turismo (NEST).