Aulas de grupo reduzidas e distanciamento de três metros. As recomendações da DGS para atividades desportivas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou uma orientação com os procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas.

"Entre as medidas gerais preconizadas, pretende-se que estes espaços assegurem que todas as pessoas que nele trabalham e o frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras medidas de higienização e controlo ambiental", pode ler-se na nota enviada às redações.

"Relativamente à organização do espaço, devem ser cumpridas as medidas de distanciamento físico, nomeadamente o distanciamento de pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico (receção, espaços de circulação, etc.), ou três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico", frisa a DGS, que recomenda que as aulas e treinos sejam marcados preferencialmente online.

As aulas de grupo devem ter um reduzido número de intervenientes de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes e "recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas".

"No caso das piscinas, entre outros procedimentos, deve ser realizada a limpeza e desinfeção, substituindo a água e procedendo-se à cloragem (ou outro tipo de desinfeção química). A água deve ser testada regularmente e os utilizadores devem higienizar as mãos à entrada", acrescenta a nota.