Após críticas de Marcelo, DGS diz que já enviou parecer da Festa do Avante!

Presidente da República preocupado com falta de regras para Festa do Avante!

Depois de "várias reuniões" entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e os promotores da Festa do Avante!, a autoridade da saúde enviou este domingo, um parecer técnico sobre os cuidados considerados necessários para a festa se realizar, informa a DGS em comunicado enviado às redações.

"A versão final [do documento] foi hoje entregue à organização, tal como estava previamente previsto", sublinha a autoridade de saúde, horas depois do Presidente da República ter vindo criticar a ausência​ do parecer cinco dias antes do evento.

No comunicado, a DGS diz que as orientações enviadas ao partido comunista condensam "toda a informação" necessária, sem adiantar, no entanto, nada sobre o conteúdo do documento. A decisão de partilhar a informação é remetida para a entidade organizadora do evento, caso esta assim o entenda.

"Importa destacar que este é um evento com múltiplos espaços e a que se aplicam regras de áreas de restauração, eventos culturais e circulação de pessoas. Na realização de eventos é necessário que estejam assegurados todos os aspetos que permitam salvaguardar não só a saúde dos participantes, mas também da comunidade, como um todo, uma vez que, epidemiologicamente, cada evento comporta riscos", continua a DGS.

Festa do Avante começa dentro de cinco dias. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Devido à pandemia da covid-19, a 44.ª edição da Festa do Avante!, que se realiza de 4 a 6 de setembro, conta este ano com um terço da lotação (33 mil pessoas).

"Não há conhecimento atempado, não há clareza"

Horas antes do comunicado da DGS, o Presidente da República, dizia, aos jornalistas, em Monchique: "Estamos a cinco dias da realização [da Festa do Avante!] e não se conhece a posição das autoridades sanitárias sobre as regras que entendem que devem presidir à realização. Isto é, não há conhecimento atempado, não há clareza, e não se pode saber se há respeito pelo princípio da igualdade".

E prosseguiu: "Isto não é bom para o organizador também, que não conhece as regras, e não é bom para a credibilidade. Estamos no meio de uma pandemia, os números têm subido nos últimos dias e mais do que nunca é importante que se saibam as regras com clareza. E a cinco dias do evento não se sabe quais são as regras. Isso preocupa-me".

O Presidente da República recordou que em 26 de maio, quando promulgou a lei sobre festas e festivais, alertou para três pontos importantes: "Primeiro, quando as autoridades sanitárias interviessem, interviessem com clareza, a segunda era, de forma atempada para as pessoas com tempo conhecerem as regras do jogo, e a terceira, respeitando o princípio da igualdade, tratar igualmente situações iguais".

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que a pandemia de covid-19 tem conhecido altos e baixos, e com os valores a subirem "um bocado, estando ainda numa linha que não é de rotura, mas têm subido". "Mais do que noutras ocasiões impunha-se que se soubesse com antecedência as regras do jogo e não se sabe", destacou.