Amadora-Sintra transfere doentes para Hospital de Santarém devido a falta de capacidade

O Hospital de Santarém recebeu quatro pessoas infetadas com covid-19 provenientes do Hospital Amadora-Sintra, que tem evidenciado "falta de capacidade" para admitir novos doentes, revelou esta segunda-feira o diretor clínico da unidade hospitalar ribatejana.

"Até ao momento, foram solicitados oito internamentos, mas só enviaram quatro doentes", disse Paulo Sintra, diretor clínico do Hospital de Santarém, adiantando que há "falta de capacidade do Hospital Amadora-Sintra".

Em resposta enviada à agência Lusa, Paulo Sintra esclareceu que os doentes enviados foram escolhidos pelo Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), sem riscos esperados.

"Foram enviados doentes com 83, 97 anos, e outro vindo da Guiné para tratamento específico com comorbilidades", apontou, adiantando que "um dos doentes com 83 anos, que à chegada era covid negativo e estava assintomático, após dois dias de internamento no HDS [Hospital de Santarém], já não é recebido no HFF [Hospital Amadora-Sintra], alegando uma das responsáveis da urgência que, após transferência do doente, este passou a ser exclusivamente da responsabilidade do HDS.

Com dois testes negativos realizados, o doente irá ter alta, pois reúne os critérios clínicos e terá sempre de continuar a recorrer ao seu hospital de referência para eventual 'follow-up' (acompanhamento, em tradução livre), segundo Paulo Sintra.

De acordo com o diretor clínico, é primeira vez que o Hospital de Santarém recebe doentes de outros hospitais, durante o período de covid-19, reiterando que "o problema tem sido devolvê-los assim que têm alta clínica".

A Lusa tentou contactar o Hospital Amadora-Sintra, mas sem sucesso.

Paulo Sintra alertou ainda que não concorda com internamentos de idosos de lar, apenas pelo facto de terem sido testados com covid-19 positivo.

"Ter um idoso num hospital tem riscos acrescidos e só devem estar internados se estiverem doentes e necessitarem de cuidados hospitalares", considerou.

O diretor clínico lembrou também que o hospital ribatejano está disponível para ajudar todos os hospitais, mas sem perder o foco no tratamento dos seus doentes.

Portugal com mais de 41 mil infetados

"Temos mantido uma gestão rigorosa dos nossos recursos [instalações, consumíveis, testes e recursos humanos] o que faz com que tenhamos a elasticidade necessária para continuar a tratar os nossos e mais alguns doentes de outras áreas geográficas", disse.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 501 mil mortos e infetou mais de 10,16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.568 pessoas das 41.912 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.