1568 mortes e 41912 casos de covid-19 em Portugal. Mais 266 infetados em 24 horas

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais quatro pessoas e foram confirmados mais 266 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (29 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 41912 infetados, 27205 recuperados (mais 139) e​​​​ 1568 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 13 139 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, um número que aumentou pelo oitavo dia consecutivo.

225 dos 266 novos infetados (85%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Tal como três dos quatros óbitos registados no último dia. O quatro encontra-se no Norte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A taxa de letalidade global do país encontra-se hoje nos 3,7%, subindo aos 16,3% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais da pandemia.

Esta segunda-feira, estão internados 489 doentes (mais 31 que ontem), sendo que destes 71 encontram-se nos cuidados intensivos (menos quatro).

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1498 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 31 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 38% dos doentes), seguida da febre (28%) e de dores musculares (20%).

Surto no IPO de Lisboa colocou mais de 70 profissionais em quarentena preventiva

O foco de infeção no serviço de hematologia detetado há duas semanas colocou médicos, enfermeiros e assistentes operacionais de vários serviços em isolamento. Desde o início da pandemia até esta semana, registaram-se 103 casos positivos à covid-19. A este número há ainda a associar mais 70 que se encontram em quarentena preventiva desde o surto no serviço de hematologia.

Uma situação que está a causar pressão aos serviços já que a maioria dos profissionais positivos, bem como em quarentena preventiva, são enfermeiros, o que, associado ainda ao facto de haver profissionais já em férias, está a obrigar a uma alteração das escalas e à transferência destes para outros serviços com falta de pessoal, nomeadamente hematologia.

Semana com mais casos diários desde abril

Esta segunda-feira fará quatro semanas desde que começou a terceira e última fase do plano de desconfinamento nacional. Para muitos o mês de junho significou um regresso ao trabalho e à rua. Com ou sem ligação comprovada, o número de novos infetados diários aumentou neste período, sendo preciso recuar à penúltima semana de abril para encontrar sete dias consecutivos com mais casos. A semana de 22 a 28 de junho acumulou 2513 infetados. O que significa uma média diária de 359 notificações, destacando-se este domingo, como o dia com mais casos (457).

Face à semana anterior, estes números representam um crescimento de 2,8% nos novos infetados. Um aumento que tem sido aliás constante. Na segunda semana de junho (período de férias ou folgas para muitos, uma vez que a semana teve dois feriados) contabilizaram-se 1997 casos (em média, 285 casos por dia). Mas na terceira, confirmaram-se 2443 casos. Em média, 349 registos diários.

Na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançava o alerta: "a Europa viu um aumento em casos semanais pela primeira vez em meses", e continuam a ser comunicados cerca de 20 000 novos casos e 700 mortes por dia, apesar do velho continente apresentar "uma proporção cada vez menor dos casos globais".

Pandemia ultrapassou as 500 mil mortes no mundo inteiro

O novo coronavírus passou a barreira dos dez milhões de casos no mundo inteiro no domingo e hoje contabiliza 504 757 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 5,5 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (2 637 077) e de mortes (128 437). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (1 345 254) e a Rússia (641 156). Portugal surge em 36.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos no mundo, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (57 658). Seguem-se o Reino Unido (43 550) e a Itália (34 738).