Alerta da Protecção Civil. Vem aí muita chuva e vento forte

A Proteção Civil emitiu um aviso à população em que dá conta das previsões de um agravamento das condições meteorológicas, "com especial incidência para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real no período entre as 12.00 e as 18.00 horas" de quinta-feira.

De acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devem ocorrer "períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte a partir do fim da manhã na região norte", o que deve ser acompanhado por "vento de sul forte no litoral oeste norte e centro, com rajadas até 80 km/h". Nas terras altas as rajadas podem atingir os 100 km/h. Deve haver uma "diminuição da intensidade do vento no final da tarde". Aguarda-se ainda "agitação marítima em toda a costa" até ao final do dia.

O mau tempo irá ainda afetar o caudal dos rios e as áreas vulneráveis a inundações. "Prevê-se que os acumulados de precipitação nas bacias hidrográficas da região Norte (em particular Lima, Cávado e margem Norte do Douro) possam atingir valores acumulados elevados nas próximas 24 horas, importando manter a vigilância para antecipar o aumento da cota dos cursos de água", aponta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para quem "deverá ser dada especial atenção às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações e em particular em bacias hidrográficas não regularizadas e de escoamento rápido".

Os efeitos das condições meteorológicas são também elencados. Pode haver "piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água", com "possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem".

A "possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis e inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem" é também admitida como consequência, tal como "danos em estruturas montadas ou suspensas, dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis, possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte e possíveis acidentes na orla costeira".

Conselhos a seguir

Para minimizar os impactos, a Proteção Civil deixa conselhos que passam por garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a formação de lençóis de água nas vias e não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas".

Outras medidas são "garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas e ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte."

"Especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando se possível a circulação e permanência nestes locais", é também aconselhado bem como "não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima".