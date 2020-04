Foi a 29 de março, o dia em que a TVI deu a notícia de que havia três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras suspeitos da morte de um cidadão ucraniano Ihor Homenyuk no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, que a mulher recebeu da agência funerária Servilusa uma foto do corpo do marido, que tinha já então sido cremado.

"Uma senhora ucraniana que trabalha na Servilusa e com quem eu tinha tratado de tudo mandou a foto a dizer que era para reconhecer o corpo", diz Oksana Homenyuk, que fala com o DN a partir da pequena cidade onde vive, Novoiavorivsk, numa chamada whatsapp em que Pavlo Sadokha, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, traduz as perguntas e as respostas. "Tinham combinado comigo que iam enviar o corpo, e mandaram-me documentos mas não estava lá escrita a causa da morte. Depois disseram que ia ser muito difícil enviar por causa do coronavírus e que eu tinha de dar autorização para cremar senão podia nunca receber o corpo. Então dei autorização."