Coronavírus: 21 pessoas infetadas em Portugal

Subiu para 21 o número de infetados em Portugal. Depois de duas mulheres, que estão internadas no Hospital de São João, no Porto, ambas com ligação a outro dos doentes com Covid-19, surgiram mais seis novos casos, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

A DGS acaba de enviar o balanço deste sábado da propagação do coronavírus, registando 15 homens infetados e seis mulheres. Eleva para 224 o número de suspeitos, dos quais 47 aguardam o resultado das análises.

A distribuição etária dos doentes em Portugal é muito variada, entre os 10 e 69 anos no sexo masculino, sendo que seis dos infetados têm entre 40 e 49 anos, No que diz respeito ao sexo feminino, há dois casos entre os 40-49 anos e um entre os 70-79 anos, tantos como nos grupo etários 10-19; 30-39 e 60-69

Entretanto o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) pediu este sábado que mais hospitais tenham meios para confirmar casos positivos de infeção pelo novo coronavírus. Atualmente só existem em dois sítios no país inteiro.

Embora seis hospitais tenham meios de diagnóstico de amostras biológicas, os reagentes para serem sujeitas a confirmação, que permitem concluir se são casos positivos, só existem no Hospital de São João, no Porto, e no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.

"Quanto mais tempo demorarmos a confirmar os casos positivos, mais as pessoas que estiveram em contacto com positivos permanecem em contacto com terceiros", disse à agência Lusa o presidente do SIM, Jorge Roque da Cunha.

Se os meios de confirmação existirem em hospitais como os de Faro, Aveiro, Coimbra ou Portalegre, menos tempo se perderá antes da confirmação, considerou.

O SIM pede também que os especialistas em saúde pública sejam libertados do trabalho de fazer juntas médicas para se concentrarem em fazer os planos de contingência que faltam aplicar a nível "nacional, regional e local".

Estes médicos estão "atulhados com juntas para atestados multiúsos" e devem poder adiá-las "pelo menos nos próximos dois meses", afirmou Roque da Cunha.