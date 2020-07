1676 mortes e 47426 casos de covid-19 em Portugal. Mais 375 infetados em 24 horas

best of covid-19

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais oito pessoas e foram confirmados mais 375 casos de covid-19 (um crescimento de 0,8% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (15 de julho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 47426 infetados, 32110 recuperados (mais 560) e​ 1676 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 13 640 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. 96,5% estão a ser tratadas em casa, informou a secretária de estado adjunta da Saúde, Jamila Madeira, em conferência de imprensa.

288 dos 375 (76,8%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os restantes casos estes estão distribuídos pelo Norte (mais 31), pelo Algarve (25), pelo Centro (22), pelo Alentejo (dez) e pelos Açores (um).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já os oito óbitos localizam-se: três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, um no Centro e outro no Alentejo. Este último, esta relacionado com o surto num lar em Reguengos de Monsaraz. Trata-se de uma mulher de 82 anos que estava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora, de acordo com informações prestadas hoje pela Câmara Municipal. A idosa é a 17.ª vítima mortal associada a este surto.

A taxa de letalidade do país é hoje de 3,5%, subindo aos 16,1% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

Esta quarta-feira, estão internados 478 doentes (mais seis que no dia anterior). Nos cuidados intensivos encontram-se 68 pessoas com covid-19 (menos uma).

O boletim da DGS de hoje indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1550 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 35 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 36% dos doentes), seguida da febre (28%) e de dores musculares (21%).

António Costa. "Não podemos repetir o confinamento. O país não aguenta"

O primeiro-ministro português está preocupado com a possibilidade de uma nova vaga da doença, tendo assumido, esta quarta-feira, que o país não está preparado para essa situação. "Há uma coisa que sabemos: Não podemos voltar a repetir o confinamento que tivemos de impor durante o período do estado de emergência e nas semanas seguintes, porque a sociedade, as famílias e as pessoas não suportarão passar de novo pelo mesmo", declarou António Costa, no discurso que encerrou a apresentação do programa Simplex 20-21, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa.

O líder executivo disse ainda que o trabalho de adaptação da sociedade "tem de ser feito agora, porque ainda há algum tempo de distância para evitar o pior" no próximo outono e inverno.

"O tempo é curtíssimo, se calhar não conseguimos fazer tudo, mas temos mesmo de arregaçar as mangas e fazer o máximo possível para assegurar a continuidade do funcionamento da sociedade, designadamente das escolas, das empresas e dos serviços da administração pública, mesmo numa condição tão ou mais adversa como aquela que vivemos em março. Temos de acelerar este processo", reforçou António Costa.

Mais de 13 milhões de casos covid no mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 13,4 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta quarta-feira e provocou 581 732 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 7,8 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (3 546 278) e de mortes (139 162). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (1 931 204), a Índia (939 192) e a Rússia (746 369). Portugal surge em 40.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos no mundo, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (74 262). Depois, o Reino Unido (44 968) e o México (36 327).

Corrida a vacinas contra a covid-19 entra em fase crítica

Com a pandemia em contínua expansão em várias regiões do mundo, a possibilidade de novas vagas a ganhar terreno na Europa e na Ásia, e a poucos meses de um inverno carregado de incertezas no hemisfério norte, a corrida ao desenvolvimento de uma vacina contra a SARS-CoV-2 é frenética - e parece dar passos promissores.

Neste preciso momento, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), das 163 candidatas a vacinas contra o coronavírus que estão atualmente em desenvolvimento no mundo, 23 encontram-se em fase de avaliação clínica, com testes já realizados em grupos restritos de voluntários, e duas delas já entraram, ou estão a entrar, na terceira e última fase do processo, com ensaios clínicos que envolvem milhares de pessoas. E outras deverão lá chegar dentro de pouco tempo.

Há, no entanto, muito caminho ainda para andar. O prazo estimado desde a primeira hora pela OMS, de 12 a 18 meses, para que uma vacina contra a covid-19 possa estar disponível no mercado, não sofreu nenhum recuo. E, a cumprir-se, este será de qualquer forma um recorde absoluto - e histórico. Até agora, a vacina criada mais rapidamente foi a da papeira, e levou quase cinco anos. A concretizar-se a estimativa da OMS de 12 a 18 meses para a vacina da covid-19, esse recorde será pulverizado e reduzido para menos de metade.