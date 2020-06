Grande Lisboa ultrapassa Norte e concentra 82 % dos novos contágios

Associação defende que reabertura de bares e discotecas pode acabar com ajuntamentos

Criança infetada com covid-19 fecha infantário em centro comercial da Amadora

Sem bailaricos e arraiais, ruas do Porto despidas de gente em noite de São João

No total, existem 40 104 casos de covid-19 em Portugal e 1543 pessoas já morreram devido à doença, desde o início da pandemia. São dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira (24 de junho). A registar que 26 083 pessoas já recuperaram da infeção.

Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%.

São mais três mortos relacionados com a covid-19 do que na terça-feira e mais 367 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 17.527 casos confirmados, mais 302 do que na terça-feira, o que corresponde a 82% dos novos contágios.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou pela segunda vez, desde o início da pandemia, a Região Norte (acontecera em março), com 17.527 casos positivos esta quarta-feira contra os 17.339 registados na Região Norte.

© DGS

Portugal vai comprar mais dois milhões de vacinas para a gripe, já a preparar o próximo Inverno, anunciou Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde, durante a conferência de imprensa da DGS desta quarta-feira.

A taxa de letalidade em Portugal encontra-se nos 3,8% e acima dos 70 anos situa-se nos 16,6%, acrescentou Jamila madeira, ao fazer o balanço dos números hoje apresentados.

Políticos e especialistas reunidos para avaliar situação em Lisboa

O Presidente da República, primeiro-ministro e líderes partidários estão reunidos esta quarta-feira com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, com foco na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos.

Esta será a nona reunião técnica realizada no Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, por iniciativa do primeiro-ministro, para partilha de informação, em que participam também o presidente da Assembleia da República e líderes de confederações patronais e centrais sindicais e ainda, por videoconferência, os conselheiros de Estado.(Lusa)

Pela primeira vez não há festas de São João no Porto

O município de Lisboa é o mais afetado pela pandemia e o Porto surge em sexto lugar por causa de surtos passados. No entanto, e pela primeira vez o São João foi cancelado devido à pandemia de covid-19. Tudo para preservar o comportamento do município que há já 16 dias mantém, no boletim epidemiológica da Direção-Geral da Saúde (DGS), os mesmos 1 414 casos de infeção. Apesar de continuarem a ser feitos testes de despiste, garantiu, ao DN, o Centro Hospitalar de São João, no Porto.

Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, anunciou a decisão a 4 de abril, dando logo como certo que não haveria os habitais concertos, festas e o fogo-de-artifício, que costuma ser organizado entre as autarquias do Porto e de Vila Nova de Gaia.

A música está proibida a partir das 21:00 e os espetáculos foram cancelados. Tal como as festas particulares, o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a venda ambulante de comida e bebida.

Até ao acesso à praia de Matosinhos - o fim da noite para muitos - está interdito até às nove da manhã desta quarta-feira. As autarquias garantem que, numa operação conjunta da PSP, GNR e Polícia Municipal, as principais artérias dos concelhos serão patrulhadas durante a noite e a madrugada para evitar ajuntamentos.

477 mil mortos e mais de 9,2 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 477.570 pessoas e infetou 9,2 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 477.570 pessoas e há mais de 9.279.310 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 4.548.900 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Contudo, a AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.