Mais 259 casos de covid em Portugal. Oitavo dia consecutivo com mais de 250 infeções diárias

Mural de agradecimento ao trabalho dos profissionais de saúde em tempo de pandemia, pintado por Vhils no Hospital de São João, no Porto.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais quatro pessoas e foram confirmados mais 259 casos de covid-19 (um aumento de 0,7% face ao dia anterior). É o oitavo dia consecutivo em que o país notifica mais de 250 novas infeções. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (22 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 39392 infetados, 25548 recuperados (mais 172) e 1534 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 12 310 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

164 dos 259 novos infetados (63%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Tal como os quatro óbitos registados, que dizem todos respeito a cidadãos com mais de 80 anos.

Os restante infetados nas últimas 24 horas distribuem-se pelo Norte (mais 71 doentes - 27%), pelo Centro (14), pelo Algarve (oito) e pelo Alentejo (dois).

Esta segunda-feira, o número de hospitalizações subiu. Estão internados 424 doentes (mais 17 que ontem), sendo que destes 72 encontram-se nos cuidados intensivos (mais três).

Já a taxa de letalidade global do país encontra-se hoje nos 3,9%, subindo aos 16,8% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais da pandemia.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1782 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 30 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 38% dos doentes), seguida da febre (28%) e de dores musculares (21%).

Costa está reunido com autarcas dos concelhos de Lisboa mais afetados

O primeiro-ministro, António Costa, está reunido, esta segunda-feira, com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas. A ministra da Saúde, Marta Temido, também estará presente.

Entre os autarcas convocados para a reunião, agendada para as 10:00 de hoje na residência oficial do primeiro-ministro, estão Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Carla Tavares (Amadora), Hugo Martins (Odivelas) e Bernardino Soares (Loures), que devem discutir o eventual aprofundamento das medidas de contenção da pandemia nas áreas com maior incidência atual da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

No sábado, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que, se for preciso dar passos atrás no desconfinamento, o fará, mas prefere controlar a situação, considerando que a melhor forma de solidariedade e de retoma é todos cumprirem as regras.

OMS regista maior número de novos casos num dia

O novo coronavírus já infetou mais de nove milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta segunda-feira às 10:11, segundo dados oficiais. Há agora 4,8 milhões de recuperados e 471 040 mortes a registar.

Nas últimas 24 horas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registou o maior aumento de novos casos de coronavírus num dia, com as Américas do Sul e de Norte a serem responsáveis ​​pela maioria das novas infeções. Foram mais de 183 mil novos casos num dia - grande parte distribuída pelo Brasil, pelos EUA e a Índia.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (2 356 715) e de mortes (122 248). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (1 086 990) e a Rússia (592 280). Portugal surge em 34.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (50 659). Seguem-se o Reino Unido (42 632) e a Itália (34 634).