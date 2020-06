1524 mortes e 38089 casos de covid-19 em Portugal. Mais 417 infetados em 24 horas

De 1 a 5, qual o risco de contrair o vírus em diversas atividades do dia-a-dia?

No berço da pandemia em Portugal, resistem os fantasmas do primeiro mês

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreu mais uma pessoa e foram confirmados mais 417 casos de covid-19 (um aumento de 1,1%, em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira (18 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 38089 infetados (mais 430), 24010 recuperados e 1524 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 12 555 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

78% dos novos infetados têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo, tal como o único óbito registado nas últimas 24 horas. Ou seja, dos 417 novos infetados, 325 vivem na zona da Grande Lisboa. A segunda região com mais casos notificados desde ontem é o Algarve (mais 35).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há ainda 29 novos infetados no Norte, 21 no Centro e sete no Alentejo.

A taxa de letalidade global do país é hoje de 4%, sendo que sobe aos 17% entre as pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais da covid.

Esta quinta-feira, estão internados 416 doentes (menos 19 que ontem), sendo que destes 67 encontram-se nos cuidados intensivos (menos dois).

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1337 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 30 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 38% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

Ordem dos Médicos do Sul. "Se tivermos um surto de cem casos em Faro ou Portimão vamos ter de fechar o Algarve"

Para o presidente da Ordem dos Médicos do Sul, Alexandre Valentim Lourenço, o Algarve não tem recursos humanos suficientes para lidar com uma situação epidemiológica como a que está a acontecer na Grande Lisboa. Por isso, defende medidas rigorosas durante o verão, caso apareçam mais surtos como o de Lagos, que já contabiliza cerca de 40 infetados, segundo um balanço feito esta quarta-feira.

A região regista hoje mais 35 casos positivos.

Com o verão à porta, o sul do país prepara-se para receber turistas estrangeiros e portugueses. Uma prova de fogo, segundo o presidente da Ordem dos Médicos do Sul, tendo em conta a falta de médicos crónica da região, que deverá ver-se agravada neste ano. Em entrevista ao DN, Alexandre Valentim Lourenço diz não ter tido conhecimento de um reforço nos recursos humanos algarvios antes da pandemia e antevê decisões políticas difíceis: "Estamos numa fase em que a tomada de decisões para bem da saúde pública pode ser dolorosa para economia e para o turismo nacional".

451 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 8,4 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta quinta-feira às 10:15, segundo dados oficiais. Há agora 4,4 milhões de recuperados e 451 831 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (2 234 54) e de mortes (119 943). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (960 309) e a Rússia (561 091). Portugal surge em 32.º lugar nesta tabela.

Na China - país onde foi descoberto a covid no final do ano passado - foram confirmados mais 28 novos casos nas últimas 24 horas, 21 destes na capital. Em Pequim, o nível de emergência aumentou, uma vez que, desde há seis dias, foram notificados 158 infetados. A China tem agora 83 293 casos e 4 634 mortes relacionadas com o novo coronavírus.

É o 18.º país do mundo com mais óbitos. O primeiro são os Estados Unidos, depois o Brasil (46 665). Seguem-se o Reino Unido (42 153) e a Itália (34 448).