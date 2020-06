Mais 192 casos e seis mortes nas últimas 24 horas. 77,6% dos novos casos em Lisboa e Vale do Tejo

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais seis pessoas. Foram confirmados também mais 192 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira (8 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 34 885 infetados, 21 156 recuperados (mais 161) e 1485 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 12 244 doentes portugueses ativos, a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Esta segunda-feira, estão internados 366 doentes (menos 32 que ontem), sendo que destes 55 encontram-se nos cuidados intensivos (menos 3 pessoas do que nas últimas 24 horas).

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1603 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde 28 791. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 39% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

Entre os 192 novos casos, 149 (77,6%) ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Lisboa, com 2640 casos (mais 26 do que ontem), Sintra, com 1615 (mais 57), Loures, com 1236 (mais 27), Amadora, com 1052 (mais 21) e Odivelas, com 689 (mais 11), são os concelhos mais afetados.

De acordo com declarações proferidas este domingo pela ministra da Saúde, Marta Temido, a área da Grande Lisboa "tem representado de um modo consistente 70% do número de infetados notificados no país nos últimos dias".

Número de infetados no mundo ultrapassa os sete milhões

Mais de sete milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente em todo o mundo, de acordo com uma contagem esta segunda-feira feita às 08.00 em Lisboa pela agência de notícias AFP, a partir de fontes oficiais.

Já foram contabilizados 7.003.851 casos de pessoas infetadas e registadas 402.867 mortes pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Dois terços dos casos do novo coronavírus estão concentrados na Europa e nos Estados Unidos.

A Europa, o continente mais afetado, registou 2.275.305 casos e 183.542 mortes e nos Estados Unidos, o país mais atingido pela pandemia, foram contabilizados 1.942.363 casos e 110.514 mortes.

O número de casos relatados em todo o mundo duplicou em pouco mais de um mês e mais de um milhão de novos casos de covid-19 foram registados oficialmente nos últimos nove dias.

Este balanço foi realizado a partir de dados reunidos pela France-Presse junto das autoridades nacionais competentes e das informações recolhidas junto da Organização Mundial da Saúde.

No entanto, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações, já que alguns países testam apenas os casos considerados 'graves', outros utilizam os testes em prioridade para o rastreamento e muitos países pobres não têm a capacidade para fazer esta despistagem.

