Mais 5 óbitos por covid. Número de mortos em 24h é o mais baixo desde 22 de março

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais cinco pessoas - o menor número deste indicador desde o dia 22 de março, quando se registaram apenas dois óbitos. Foram confirmados também mais 342 casos de covid-19 (um aumento de 1% face ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo (7 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 34 693 infetados, 20 995 recuperados (mais 188) e 1479 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 12 219 doentes portugueses ativos, a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, informou a ministra, durante a habitual conferência de imprensa.

75% dos novos casos dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo. O que tem sido aliás constante. De acordo com a responsável pela pasta da Saúde, a área da Grande Lisboa "tem representado de um modo consistente 70% do número de infetados notificados no país nos últimos dias". Sendo que 80% dos casos desta região se distribuem por cinco concelhos: Sintra (infetados em 15 dias 273), Lisboa (mais 187), Amadora (171), Loures (135) e Odivelas (88).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apenas 87 dos 342 casos do último dia não residem nesta zona e estão distribuídos pelo Norte (mais 54 infetados), pelo Centro (24), pelo Algarve (sete) e pelo Alentejo (dois). Só os Açores e a Madeira não revelam nenhuma alteração à sua situação epidemiológica.

No entanto, durante a conferência de imprensa, Marta Temido, a ministra da saúde, indicou que nem todos os casos notificados hoje "são novos do dia, alguns correspondem a notificações que não estavam ainda registadas nas bases de dado", referindo-se em especial ao Centro e ao Norte do país.

Quanto aos cinco óbitos declarados nas últimas 24 horas, três tinham local de residência na região da Grande Lisboa e os outros dois na região Norte.

​​​​A taxa de letalidade global do país é hoje de 4,3%, aumentando para 17,4% no caso das pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais.

Este domingo, estão internados 398 doentes (menos 16 que ontem), sendo que destes 58 encontram-se nos cuidados intensivos (mais um).

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1352 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 29 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 40% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

402 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de sete milhões de pessoas no mundo inteiro, até este domingo às 10:51, segundo dados oficiais. Há agora 3,4 milhões de recuperados e 402 660 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 988 545) e de mortes (112 096). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (676 494) e a Rússia (467 673). Portugal surge em 30.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é a nação com mais mortes declaradas (40 465). Seguem-se o Brasil (36 044) e a Itália (33 846).