1436 mortes e 32895 casos de covid-19 em Portugal. Mais 195 infetados em 24 horas

Cascais proíbe venda de álcool em postos de combustível entre as 20:00 e as 8:00

"As pessoas aqui do Castelo estavam sempre a reclamar dos turistas, mas agora têm saudades deles"

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 12 pessoas e foram confirmados mais 195 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira (2 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 32 895 infetados, 19 869 recuperados (mais 317) e 1436 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 11 590 doentes portugueses ativos (valor encontrado quando se subtrai o número de curados e mortes ao total nacional), menos 134 que no dia anterior.

Mais uma vez, a maioria dos novos casos (81%) concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem registado, na última semana, um aumento entre 200 e 300 infeções diárias. Hoje são mais 158. A situação gera preocupação nas autoridades de saúde nacionais e regionais e, por isso, esta segunda-feira, ministra, autarcas, DGS, ARS (Autoridade Regional de Saúde) reuniram-se para avaliar a evolução epidemiológica e a necessidade de adotar medidas sanitárias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

À saída, em declarações aos jornalistas, a ministra da Saúde afastou a possibilidade de uma cerca sanitária na área da Grande Lisboa, por esta não se justificar. "Naturalmente que, se houver alguma evolução da situação, que neste momento não está patente nos números de que dispomos, que exija uma medida dessa tipologia, isso poderá ser considerado", ressalvou a governante.

Apenas 37 dos novos casos não se registaram na zona Metropolitana de Lisboa. Estes estão distribuídos pelo Norte (mais 29 infeções), pelo Centro (seis), pelo Alentejo (uma) e pela Madeira (uma).

Dos 12 óbitos apresentados no boletim da DGS, sete tinham local de residência na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro a Norte e um no Centro. ​​​​A taxa de letalidade global do país é agora de 4,4%, aumentando para 17,3% no caso das pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais. Dos 1436 óbitos totais, 49,2% são homens e 50,8% mulheres.

Esta terça-feira, estão internados 432 doentes (menos 39 que ontem), sendo que destes 58 encontram-se nos cuidados intensivos (menos seis). 33,9% estão a recuperar em casa.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1866 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 28 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 39% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

377 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 6,3 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta terça-feira às 10:31, segundo dados oficiais. Há agora 2,9 milhões recuperados e 377 952 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 859 693) e de mortes (106 927). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (529 405) e a Rússia (423 741). Portugal surge em 29.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é a nação com mais mortes declaradas (39 045). Seguem-se Itália (33 475), e o Brasil (30 046).