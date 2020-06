1424 mortes e 32700 casos de covid. Mais 200 infetados em 24 horas

Voltam os filmes no grande ecrã e as compras de saco na mão. O que muda nesta segunda-feira

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 14 pessoas e foram confirmados mais 200 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira (1 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 32700 infetados, 19552 recuperados e 1424 vítimas mortais no país.

Terceira fase do desconfinamento. O que muda esta segunda-feira?

O país continua em situação de calamidade (pelo menos até 14 de junho), mas a pouco e pouco vai abrindo a economia. A terceira face do desconfinamento começa esta segunda-feira com a reabertura de centros comerciais, salas de espetáculos, cinemas, ginásios, piscinas, Lojas do Cidadão e da educação pré-escolar. Na Área Metropolitana de Lisboa, o arranque destas atividades está sujeito a um ritmo mais lento. Vão ser impostas regras especiais, sobretudo relacionadas com atividades que envolvem "grandes aglomerações de pessoas", ​​​​​​​por causa do maior número de novos casos de covid-19.

Entre as principais medidas que entram em vigor hoje destacam-se o fim do "dever cívico de recolhimento" e a permissão de ajuntamentos até ao limite de 20 pessoas, exceto na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde permanece o limite de 10 pessoas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Relativamente aos momentos de culto religioso, passa também a ser permitida a realização de celebrações, devendo a DGS determinar as orientações, nomeadamente a lotação das cerimónias religiosas e dos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados.

374 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 6,2 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta segunda-feira às 10:00, segundo dados oficiais. Há agora 2,8 milhões recuperados e 374 233 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 837 170) e de mortes (106 195). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (514 992) e a Rússia (414 878). Portugal surge em 29.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é a nação com mais mortes declaradas (38 489). Seguem-se Itália (33 415), e o Brasil (29 341).