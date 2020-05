350 novos casos de covid 19. É o pior registo dos últimos 21 dias

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 14 pessoas e foram confirmados mais 350 casos de covid-19 (um aumento de 1,1% em relação ao dia anterior). É a maior subida de novos infetados dos últimos 21 dias, sendo preciso recuar a 8 de maio para encontrar um crescimento mais acentuado (553 casos). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira (29 de maio), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 31 946 infetados, 18 911 recuperados (mais 274) e 1 383 vítimas mortais no país.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 92% das novas infeções. Ou seja, só 27 dos 350 casos notificados no último dia não estão localizados na Grande Lisboa. Os restantes distribuem-se, respetivamente, pelo Centro (mais 18 casos), pelo Norte (mais sete) e pelo Alentejo (mais dois). Sul, Açores e Madeira não tiveram qualquer alteração nos seus resultados epidemiológicos nas últimas horas.

Quanto às novas mortes (14), estas dividem-se pelo Norte (oito) e por Lisboa e Vale do Tejo (seis). A taxa de letalidade global do país é agora de 4,3%, aumentando para 16,9% no caso das pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais. Dos 1 383 óbitos totais, 49,2% são homens e 50,8% mulheres.

Esta sexta-feira, estão internados 529 doentes (mais 17 que ontem), sendo que destes 66 encontram-se nos cuidados intensivos (mais um). A receber tratamento em casa estão 34,8% do total de infetados portugueses.

"Estamos prestes a entrar na terceira fase do desconfinamento. O que nos compromete a todos. A nossa liberdade é diretamente proporcional à nossa responsabilidade. Continuamos a testar mais. Desde um de março, foram realizados mais de 796 mil testes de despiste covid-19, com 7% de amostras positivas", disse o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1568 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 27 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 40% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

362 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 5,9 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta sexta-feira às 10:00, segundo dados oficiais. Há agora 2,5 milhões recuperados e 362 555 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 768 608) e de mortes (103 344). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (438 812) e a Rússia (387 623). Portugal surge em 28.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é a nação com mais mortes declaradas (37 837). Seguem-se Itália (33 142), e França (28 662).