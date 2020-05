1330 mortes e 30788 casos de covid-19 em Portugal. Mais 165 infetados em 24 horas

Santuário de Fátima retoma no sábado celebrações com presença de peregrinos

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 14 pessoas e foram confirmados mais 165 casos de covid-19 (um aumento de 0,5% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira (25 de maio), no total, há agora no país 30788 infetados, 17822 recuperados e 1330 vítimas mortais.

Estão internados 531 doentes (menos cinco que ontem), destes 72 encontram-se nos cuidados intensivos (menos seis). O número de pessoas a receber tratamento em hospital tem vindo a diminuir ao longo do tempo, no entanto, esta segunda-feira, foi noticiado que há mais crianças internadas. No Hospital pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa, estão 14 crianças com covid-19, confirmou a diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa. Nem todas são de Lisboa: três vieram do Alentejo e uma dos PALOP[Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa].

Na mesma unidade hospitalar, há ainda duas crianças "pequenas" nos cuidados intensivos. Ambas têm doenças crónicas associadas: problemas renais e doença hematológica.

Em Portugal, continua a não se registar nenhum óbito por covid abaixo dos 29 anos. A maioria das vítimas mortais têm mais de 70 anos, faixa etária em que a taxa de letalidade é mais elevada (16,7%), quando este indicador global é hoje de 4,3%. Dos 1330 óbitos, 48,8% são homens e 51,2% mulheres.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1899 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 26 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 40% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

Mais de 5,5 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 5,5 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta segunda-feira às 10:05, segundo dados oficiais. Há agora 2,3 milhões recuperados e 346 970 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 686 436) e de mortes (99 300). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (365 213) e a Rússia (353 427). Portugal surge em 28.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é a nação com mais mortes declaradas (36 793). Seguem-se Itália (32 785), e Espanha (28 752).