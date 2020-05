1063 mortes e 25524 casos de covid-19 em Portugal. Mais 242 infetados em 24 horas

Serviço dedicado ao tratamento da covid-19 no Hospital do Espírito Santo, em Évora.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 20 pessoas (um aumento de 1,9% em relação a ontem) e foram confirmados mais 242 casos de covid-19 (mais 0,96%). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira (2 de maio), há agora no país 25524 infetados, 1712 recuperados e 1063 vítimas mortais.

Estão internadas 813 pessoas (menos 43 que no domingo), destas 143 encontram-se nos cuidados intensivos (menos uma). Aguardam resultados laboratoriais 2760 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 25 mil.

A taxa de letalidade do país (a diferença entre o número de mortes e de infetados) é agora de 4,2%, sendo que a maioria das vitimas mortais dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos. Continua sem se registar nenhuma morte antes dos 40 anos. E o índice de mortalidade é idêntico entre homens (525) e mulheres (538).

O que muda esta segunda-feira?

O estado de emergência terminou este sábado, passados 45 dias, dando lugar ao estado de calamidade e a uma suavização das medidas de contenção. A obrigação de ficar em casa foi substituída pelo dever cívico de o continuar a fazer; com exceção para as pessoas contaminadas com covid, que não podem mesmo sair do domicílio.

O pequeno comércio abre as portas e as escolas preparam o regresso dos alunos do 11.º e do 12.º anos. Tudo isto, sem comprometer as medidas de higiene e de distanciamento social, as únicas armas para combater o novo coronavírus, para o qual ainda não existe uma vacina ou um tratamento especifico.

A partir desta segunda-feira, passa a ser possível voltar a ir a uma loja de roupa, ao cabeleireiro, a uma livraria ou à biblioteca. Os stands automóveis também reabrem as portas, tal como as delegações das finanças e praticar desporto ao ar livre é de novo permitido, inclusive no mar, desde que o faça sozinho. Os ajuntamentos com mais de dez pessoas continuam proibidos e em espaços fechados há uma lotação máxima permitida de cinco pessoas por cada 100m2.

Passa ainda a ser obrigatória o uso da máscara comunitária nos espaços comerciais e nos transportes públicos (nestes últimos, o incumprimento está sujeito a multa), bem como em recintos fechados. Quando os alunos do 11.º e 12.º anos voltarem à escola - o que está previsto para 18 de maio (segunda fase de três do plano de desconfinamento) - também serão obrigados a usar máscaras.

Mais de 3,5 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já infetou 3 582 886 pessoas no mundo inteiro, até esta segunda-feira às 10:33, segundo dados oficiais. Morreram 248 567 e há 1 160 120 recuperados.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 188 826) e de mortes (68 606). Seguidos de Espanha, a segunda nação com mais infetados (218 mil) e a quarta com mais vitimas mortais (25 428). Nas últimas 24 horas, o país registou mais 164 mortos, número que confirma a tendência decrescente deste indicador na última semana.

Itália é o terceiro país com mais casos (210 717) e o segundo com mais óbitos (28 884). Seguem-se o Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Turquia e o Brasil, todos com mais de cem mil casos. Portugal surge em 20.º lugar nesta tabela.