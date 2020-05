1023 mortes e 25190 infetados em Portugal por covid-19 em Portugal

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas (são 1023 no total) e foram confirmados 25190 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado (2 de maio).

Este sábado, na conferência de imprensa de ponto da situação da pandemia, a ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que houve uma correção em relação aos boletins de situação anteriores. "Os boletins desde o dia 25 de abril serão corrigidos. O retirar de dados vem de duas entidades que não junta todas as informações, por isso, semanalmente são verificados os números. Ontem verificou-se que havia casos duplicados e não eram novos casos. Isto porque quando um caso, verificado laboratorialmente, não tem numero de utente, é feito o cruzamento com nome e data de nascimento do paciente, e foi assim que foi reportada a duplicação de casos."

Os números agora apresentados confirmam uma evolução positiva da pandemia, justificado por outros indicadores positivos, como é o caso do número de internamentos, que tem vindo a diminuir no último mês e que atinge agora o menor número de pessoas em tratamento nos hospitais. Estão internadas 855 pessoas (menos 37 do que esta sexta-feira), destas 150 encontram-se nos cuidados intensivos (menos quatro do que ontem). A maioria dos doentes estão a ser tratados em casa.

Segundo o boletim da DGS, aguardam resultados laboratoriais 3761 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 27895 mil.

A primeira vitima mortal portuguesa - um homem de 80 anos - foi anunciada pela ministra a 16 de março. Um mês e meio depois, o dia mais mortífero aconteceu a 3 de abril, quando se registaram 37 óbitos.

A taxa de letalidade do país (a diferença entre o número de mortes e de infetados) é agora de 4,1%, sendo que a maioria das vitimas mortais dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos (faixa etária onde a taxa de letalidade é de 14,5%).

Mais de metade das mortes aconteceram na região Norte

A maioria das vitimas mortais (57,4%) continua a ter localidade de residência a norte do país, onde há agora 578 vitimas mortais (mais 12 que ontem) e 15 231 doentes. Segue-se a região centro com 201 óbitos (mais três) e 3419 infetados. Os restantes três óbitos dos 18 que se registaram nas últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem agora 202 mortes e 5939 infetados.

No Algarve, onde até ao momento já foram declarados 13 óbitos, não se registou nenhuma alteração no último dia. Continuam a ser 331, as notificações de infeção pelo novo coronavírus. No Alentejo, aumentaram 11 casos e mantém-se uma morte. Os números dos Açores (127 infetados, 12 mortes) e da Madeira (86, sem óbitos) mantêm-se exatamente iguais aos do boletim de quinta-feira, à semelhança do que aconteceu no Algarve. Apesar da Autoridade de Saúde Regional dos Açores ter avançado, esta sexta-feira, que foram diagnosticados mais quatro casos positivos na ilha de São Miguel e uma morte no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada.

A nível municipal, há cinco concelhos em Portugal com mais de mil casos confirmados: Lisboa (1496), Vila Nova de Gaia (1404), Porto (1236), Matosinhos (1142), Braga (1079) e Gondomar (1010), de acordo com os dados da plataforma Sinave, que integra informação sobre 85% dos casos confirmados.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos).

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.