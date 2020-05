1023 mortes e 25190 infetados em Portugal por covid-19 em Portugal

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas (são 1023 no total) e foram confirmados 25 190 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado (2 de maio).

Este sábado, na conferência de imprensa de ponto da situação da pandemia, a ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que houve uma correção em relação aos boletins de situação anteriores. "Os boletins desde o dia 25 de abril serão corrigidos. O retirar de dados vem de duas entidades que não junta todas as informações, por isso, semanalmente são verificados os números. Ontem verificou-se que havia casos duplicados e não eram novos casos. Isto porque quando um caso, verificado laboratorialmente, não tem numero de utente, é feito o cruzamento com nome e data de nascimento do paciente, e foi assim que foi reportada a duplicação de casos."

Os números agora apresentados confirmam uma evolução positiva da pandemia, justificado por outros indicadores positivos, como é o caso do número de internamentos, que tem vindo a diminuir no último mês e que atinge agora o menor número de pessoas em tratamento nos hospitais. Estão internadas 855 pessoas (menos 37 do que esta sexta-feira), destas 150 encontram-se nos cuidados intensivos (menos quatro do que ontem). A maioria dos doentes está a receber tratamento em casa.

Segundo o boletim da DGS, aguardam resultados laboratoriais 3761 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 27 895 mil.

A primeira vitima mortal portuguesa - um homem de 80 anos - foi anunciada pela ministra a 16 de março. Um mês e meio depois, o dia mais mortífero aconteceu a 3 de abril, quando se registaram 37 óbitos.

A taxa de letalidade do país (a diferença entre o número de mortes e de infetados) é agora de 4,1%, sendo que a maioria das vitimas mortais dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos (faixa etária onde a taxa de letalidade é de 14,5%).

Mais de metade das mortes aconteceram na região Norte

A maioria das vitimas mortais (57,4%) continua a ter localidade de residência a norte do país, onde há agora 585 vitimas mortais (mais sete que ontem) e 14 951 doentes. Segue-se a região centro com 206 óbitos (mais cinco) e 3426 infetados. Nas últimas 24 horas registaram-se ainda mais três óbitos região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem agora 205 mortes e 6047 infetados, enquanto na Região Autónoma dos Açores há a registar mais uma morte, chegando agora 13, tendo nesta altura 131 pessoas infetadas.

No Algarve, onde até ao momento já foram declarados 13 óbitos, não se registou nenhuma alteração nos últimos dois dias. Continuam a ser 331, as notificações de infeção pelo novo coronavírus. No Alentejo, também se mantêm os 218 casos e um morto, estando também o panorama inalterado na Madeira (86 casos e nenhum óbito).

A nível municipal, há seis concelhos em Portugal com mais de mil casos confirmados: Lisboa (1567), Vila Nova de Gaia (1413), Porto (1247), Matosinhos (1149), Braga (1086) e Gondomar (1012), de acordo com os dados da plataforma Sinave, que integra informação sobre 85% dos casos confirmados.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos).

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.