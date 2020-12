Chegaram as primeiras vacinas. "Há luz ao fundo do túnel", diz Costa

O primeiro lote das vacinas contra a covid-19 chegou esta manhã a Portugal e ficará guardado durante as próximas horas numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transportou as vacinas a partir de Puurs, no nordeste da Bélgica - duas caixas que no total pesam 41 quilogramas - entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 09:45 da manhã deste sábado.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde. Em declarações aos jornalistas Marta Temido falou num "marco histórico" , um "dia importante depois de um ano tão difícil".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Abre-se agora uma janela de esperança", disse Marta Temido, mas sublinhando que "estamos no início do inverno e há ainda um combate muito difícil para fazer".

Também António Costa - que permanece em isolamento - já se pronunciou sobre a chegada das vacinas. Numa mensagem publicada na rede social twitter o primeiro-ministro afirmou que "agora temos a certeza de que há luz ao fundo do túnel".

"Chegou hoje o primeiro lote da vacina anti COVID19. Um extraordinário esforço da Ciência, uma coordenação exemplar da União Europeia. Temos pela frente vários meses de trabalho bem planeado", escreve o líder do Executivo, mas lembrando que "ainda não saímos do túnel" - "Por isso, ainda é cedo para baixar a guarda e relaxar nas medidas de proteção. Com determinação reforçada por este momento de esperança".

A campanha de vacinação contra a covid-19 arranca no domingo em Portugal, à semelhança do que sucederá noutros países da União Europeia. Do local de armazenamento em Montemor-o-Velho as vacinas seguirão para as cinco unidades onde se irá iniciar a vacinação - os centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central, onde serão inicialmente vacinados os profissionais de saúde.

Na última segunda-feira, a Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável.

Em simultâneo com a chegada do primeiro lote de vacinas, foi lançado este sábado (26 de dezembro) um portal dedicado ao processo de vacinação contra a covid-19.

A página tem por objetivo responder às principais questões sobre o processo de vacinação que se inicia amanhã e permite fazer uma simulação para saber em que altura será chamado pelo Serviço Nacional de Saúde.

Com Lusa