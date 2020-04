Câmara de Ovar retoma atividade parcial no atendimento ao público

Com funcionamento aberto ao público nos dias úteis das 09:00 às 16:00, essa autarquia do distrito de Aveiro pretende assim reiniciar a sua atividade de forma "gradual", mas apela "a que sejam privilegiados os contactos telefónicos pelo 256.581.300 e pelo e-mail gapresidencia@cm-ovar.pt".

Segundo fonte da Câmara, continua suspenso, contudo, o atendimento presencial no Serviço de Obras Particulares "até indicação contrária", pelo que o esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas a essa valência continuará a ser "efetuado por telefone com pré-marcação por e-mail".

Aliás, o Decreto N.º 2-C/2020, em que o Conselho de Ministros define os termos do estado de emergência nacional aplicáveis especificamente a Ovar após levantamento do cerco sanitário imposto pelo anterior estado de calamidade local, determina que nesse concelho está "interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública".

As únicas exceções a essa proibição são as deslocações para aquisição ou venda de bens alimentares, de higiene ou farmacêuticos, e outros que sejam transacionados pelas empresas locais autorizadas pelo Governo a laborar, bem como de acesso a correios, bancos e seguradoras, recurso a unidades de saúde, comparência no local de trabalho mediante apresentação de declaração do empregador, assistência a idosos, menores e pessoas especialmente vulneráveis e participação em atos judiciários.

Para outras questões, a Câmara de Ovar mantém operacionais os serviços telefónicos do Gabinete de Crise (256.509.154), o telefone para aconselhamento local sobre a covid-19 (no número 300.00.24.24), duas linhas para apoio psicossocial (933.875.602 e 930.410.811) e três outras de acompanhamento social (o 969.361.775 para munícipes de Esmoriz, Cortegaça e Ovar; o 966.710.152 para habitantes de Maceda, Arada, São João e São Vicente de Pereira; e o 966.710.153 para residentes em Válega e Ovar).

O município apela, contudo, a que os cidadãos "cumpram as regras definidas" pelo estado de emergência nacional, ficando em casa o mais possível, usando "sempre máscara nos contactos sociais inadiáveis" e lavando frequentemente as mãos "com álcool gel ou sabão".

Segundo dados da Câmara de Ovar, na terça-feira à noite registavam-se nesse concelho de 55.400 habitantes e 148 quilómetros quadrados um total de 32 óbitos e 630 casos de doença provocados pela covid-19. Os recuperados eram 135.

Hoje, às 10:00, a Direção-Geral da Saúde atribuía ao mesmo território apenas 516 infetados.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 176.000 morreram. Ainda nesse universo de doentes, mais de 567.000 foram já dados como recuperados.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da DGS indicava 762 óbitos entre 21.379 infeções confirmadas. Entre esses doentes, 1.172 estão internados em hospitais, 917 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

Desde 19 de março, o país está em estado de emergência, o que vigora pelo menos até às 23:59 do próximo dia 02 de maio.