Por mais política de amor ao outro

Às vezes a política consegue ser muito frustrante. Acho que é um sentimento partilhado por muitas pessoas, das mais às menos envolvidas. Confesso que o sinto muitas vezes, por várias razões, e que comecei assim esta pausa de Natal. Até que foi partilhada entre as pessoas do gabinete do LIVRE no parlamento uma coisa concreta na qual tivémos um papel essencial. E o desalento que eu sentia desapareceu, porque foi uma lembrança do que é a política, daquilo para que a política serve e da melhor forma de o fazer.A partilha foi da campanha do SNS à Linha Nacional de Prevenção do Suicídio (1411). A campanha é muito impactante e lembra-nos que todos temos um papel importante em estar atentos e em cuidar uns dos outros. Esta linha foi criada por isso mesmo - para apoiar quem precisa de ajuda nos momentos mais difíceis e para garantir que há sempre alguém a quem se pode recorrer. É um passo para a contínua construção de comunidade que, para mim, é o objetivo da política: a construção e consolidação de uma sociedade onde o apoio e a ajuda mútua nos permitem a cada um de nós viver, prosperar, confiar, crescer e realizar-se.Desde setembro, quando foi lançada, esta linha já recebeu mais de 5000 chamadas, o que mostra bem a sua importância. Esta linha salva vidas.Mas foi também pensar na forma como esta linha nasceu que também me trouxe o alento de volta. A ideia de uma linha própria para a prevenção de comportamentos suicidas nasceu da sociedade civil, de um conjunto de cidadãs e cidadãos que se uniu no verão de 2023 para fazer uma petição a exigi-la. O LIVRE ouviu-os e, mesmo sem esperar que a petição fizesse o caminho habitual das petições na Assembleia da República, apresentou logo nesse setembro de 2023 o projeto de lei para a criação desta linha. Ainda com a maioria absoluta do Partido Socialista, o projeto foi aprovado por unanimidade de todos os partidos na Assembleia da República, o trabalho de afinação do projeto na especialidade foi rápido, e em fevereiro de 2024 foi publicada a Lei 17/2024 que cria a Linha Nacional para a prevenção do suicídio e dos comportamentos auto-lesivos. Entretanto, o governo mudou mas a vontade de implementar a linha continuou. Finalmente em setembro de 2025, a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio - com o número 1411 - é lançada e está desde então em funcionamento, ajudando milhares de pessoas.Ou seja, é agora realidade uma ideia porque nasceu da sociedade civil, foi trabalhada num pequeno gabinete de ainda apenas um deputado, foi discutida e aperfeiçoada no parlamento, foi aprovada por todos os partidos, foi implementada por um novo governo e está a ser posta em prática por vários profissionais todos dias. E, agora para esta altura de natal e de festas que para algumas pessoas e famílias é particularmente difícil, uma equipa de comunicação e de profissionais de saúde desenvolveu uma campanha a lembrar que a linha existe e está lá para as ajudar. Desde o nascimento à concretização da ideia são milhares de pessoas numa engrenagem de construção desta realidade que ajuda pessoas concretas. E isso é o alento que a política me traz: quando conseguimos, em conjunto e com todas as nossas diferenças, construir uma comunidade onde estamos uns para os outros.O meu desejo para este ano de 2026 é que haja muito mais desta política do alento, da construção, do apoio e cuidado mútuo. Na verdade, política do amor ao outro.Se precisar de ajuda, ligue:Linha Nacional de Prevenção do Suicídio – 1411em caso de emergência, risco de vida, ligue imediatamente para o 112 do INEM