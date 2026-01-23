Opinião

Apoiar Trump é ser antipatriota

Publicado a

Acabo de ouvir o discurso de Trump em Davos. Entre autoelogios pueris, mentiras descaradas e outras diatribes, Trump tornou a ameaçar a Europa, não só economicamente (com a chantagem das tarifas), mas também militarmente (apesar de afastar o uso da força, relembrou várias vezes o poderio militar norte-americano caso os dinamarqueses não aceitem negociar a Gronelândia). Este discurso delirante é mais uma prova de que o homem que hoje preside aos EUA é um autocrata impreparado, narcisista, megalómano, mitómano e paranoico. Uma ameaça real para a paz na Europa e no Mundo.

É por isso que, 80 anos depois do fim da II Guerra Mundial, forças militares europeias são outra vez chamadas a defender território europeu de um potencial ataque externo. E a ameaça vem dos EUA. A França e a Alemanha anunciaram que se vão juntar à Suécia e à Noruega numa missão militar europeia na Gronelândia.

Também em Davos, Macron alertou para “as ambições imperiais que regressam” e para a “transição para um mundo sem regras, onde o direito internacional é ignorado e o único princípio que parece importante é o do mais poderoso” e Ursula Von der Leyen afirmou que “a soberania e a integridade territorial da Gronelândia e da Dinamarca são inegociáveis”.

Mas a Europa dá, infelizmente, sinais contraditórios porque, ao mesmo tempo, o Parlamento Europeu paralisou, por uma votação de 334 votos a favor, 324 votos contra e 11 abstenções, o acordo da UE com o Mercosul, deliberando o envio do acordo para parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia. Num quadro internacional em que a Europa precisa de diversificar as suas parcerias económicas e comerciais, reduzindo a dependência dos EUA e dando um importante sinal de cooperação com outros países, esta decisão é um erro colossal.

Perante esta conjuntura, afirmo sem hesitações que um europeu que hoje defenda a política de Trump é antipatriota porque apoia um autocrata que esta na iminência de arrastar a Europa ou para um conflito militar ou para a capitulação perante os EUA.

Ora, na segunda volta das eleições presidenciais está um candidato que defende Trump. Também por isso, a decisão no próximo dia 8 de fevereiro é simples: é a opção entre a Democracia e o autoritarismo, entre a liberdade e a opressão, entre o respeito pelos direitos dos cidadãos e a arbitrariedade, entre o humanismo e o populismo, entre a igualdade e a misoginia e a xenofobia, entre o Estado de Direito (nacional e internacional) e a lei do mais forte. Queremos um admirador de Trump à frente dos destinos de Portugal?

Podemos ser sociais-democratas ou liberais, mais progressistas ou mais conservadores. Todas estas opções são legítimas em Democracia. Mas não é isso que está em causa no dia 8 de fevereiro. O que está em perigo é mesmo a Democracia.

Perante isto, a equidistância do primeiro-ministro por puro (e mal calculado) taticismo é um grave erro histórico, que estou certa não será seguido pela maioria dos eleitores da própria AD.

Vereadora na Câmara Municipal de Lisboa eleita pelo PS

Donald Trump
Alexandra Leitão
André Ventura
Opinião
Democracia
Autoritarismo
Patriotismo
Fórum de Davos
segunda volta
Presidenciais 2026
Imperialismo
Direito a pensar
Diário de Notícias
www.dn.pt