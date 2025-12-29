2026: O ano em que a Segurança deixa de ser uma promessa

Há anos que falamos de risco. Em 2026, falaremos de escolha. Escolha política. Escolha estratégica. Escolha civilizacional.O ano que se aproxima não será marcado por uma grande rutura súbita, mas pela consolidação de uma evidência desconfortável: o mundo entrou definitivamente numa era de vulnerabilidade sistémica. A guerra deixou de ser exceção, a instabilidade deixou de ser transitória e a incerteza deixou de ser um acidente. Passou a ser estrutura.Em 2025, escrevi repetidamente que o verdadeiro perigo não estava apenas nos conflitos armados, mas na erosão silenciosa das capacidades que sustentam a vida coletiva: energia, comunicações, dados, cadeias logísticas, confiança institucional. Em 2026, essa erosão deixa de ser teórica. Torna-se operacional.A grande ilusão do pós-Guerra Fria – a de que a interdependência económica garantiria estabilidade política – colapsou. Não por falha moral, mas por erro de diagnóstico. Interdependência sem governação é fragilidade partilhada. Globalização sem soberania funcional é exposição estratégica.O conflito na Ucrânia continua a ser o epicentro visível dessa transformação, mas não o seu único vetor. O que está em causa é mais profundo: a passagem de um mundo regulado por normas para um mundo organizado por resiliências. Quem não as tiver, dependerá de quem as tem. E dependência, em matéria de segurança, nunca é neutra.É neste contexto que 2026 se desenha como um ano decisivo para a Europa. Não apenas para reforçar capacidades militares – isso é necessário, mas insuficiente –, mas para redefinir o próprio conceito de segurança. Segurança já não é apenas defesa territorial. É continuidade do Estado. É capacidade de decisão sob pressão. É proteção da vida civil em ambiente hostil. É economia a funcionar quando tudo o resto falha.A Europa começa, finalmente, a perceber que segurança não é um custo: é uma infraestrutura. Tal como estradas, hospitais ou redes elétricas, a segurança exige investimento estrutural, planeamento de longo prazo e governação integrada. O problema é que esta tomada de consciência chega tarde e num contexto em que os recursos são finitos, as ameaças acumuladas e o tempo político curto.Em 2026, deixará de ser possível manter discursos maximalistas com políticas minimalistas. A seletividade estratégica tornar-se-á inevitável. Não será possível fazer tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo. Os Estados terão de definir interesses vitais, prioridades reais e linhas vermelhas credíveis. A ambiguidade estratégica, tão confortável em tempos de paz, torna-se perigosa em tempos de fragmentação.Portugal não escapa a este dilema. Pelo contrário: a sua posição atlântica, a sua dimensão média e a sua integração europeia colocam-no numa encruzilhada estratégica. Ou assume uma política de segurança clara, coerente e alinhada com os seus interesses estruturais, ou continuará a oscilar entre boa vontade diplomática e irrelevância operacional.Mas 2026 não é apenas um ano de riscos. É também um ano de oportunidade – talvez a última, durante algum tempo. A oportunidade de reconstruir a segurança como um bem público democrático. De conciliar soberania com cooperação. De provar que transparência e sigilo não são opostos, mas instrumentos complementares quando bem governados.A grande batalha dos próximos anos não será apenas militar ou tecnológica. Será uma batalha pela confiança. Confiança dos cidadãos nas instituições. Confiança dos aliados uns nos outros. Confiança dos mercados na estabilidade política. Sem confiança, não há resiliência que resista.É por isso que o debate sobre segurança em 2026 terá de ser mais honesto, mais exigente e menos retórico. Menos slogans, mais arquitetura. Menos promessas vagas, mais capacidade real. Menos reação, mais antecipação.O futuro não será estável. Isso já sabemos. A questão que 2026 nos coloca é outra: estaremos preparados para governar a instabilidade, ou limitar-nos-emos a sobreviver a ela?A resposta não será dada num único discurso, nem num único orçamento, nem numa única cimeira. Será dada na coerência entre o que dizemos, o que financiamos e o que somos capazes de executar.Em 2026, a segurança deixa de ser um tema especializado. Torna-se o eixo em torno do qual se organiza a política, a economia e a democracia. Ignorá-lo já não é uma opção. Escolher mal, sim!Especialista em Segurança e Defesa