Washington aqui tão perto

Jon Stewart anda desesperado com a irresponsabilidade institucional de Donald Trump. Enfim, não é uma questão que tenha surgido por causa das eleições intercalares nos EUA. O certo é que se tornou especialmente dramática na véspera desse ato eleitoral quando Trump achou por bem fazer o tradicional discurso de mobilização do presidente dos EUA no Espelho de Água de Washington, numa zona em que coabitam vários monumentos de grande relevância simbólica, incluindo o Lincoln Memorial e o obelisco dedicado a George Washington.

No seu programa The Daily Show (RTP2), Stewart mostrou a bizarra cerimónia em que Trump elogiou os trabalhos executados no Espelho de Água, sublinhando em particular que se tinha finalmente anulado o “mau cheiro” das algas. A intervenção política não foi além disso, levando Stewart a esclarecer que não estávamos a ver uma cena gerada por Inteligência Artificial, “nem qualquer tipo de inteligência”. Nada disso: “Isto foi o presidente dos EUA, na véspera das eleições intercalares, optando por fazer um discurso no Espelho de Água... para falar sobre o Espelho de Água.” Com que mensagem? “Nenhum simbolismo, nenhuma metáfora, apenas manutenção de piscinas.”