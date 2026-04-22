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Uma reflexão nos 100 anos do nascimento de Isabel II

Aline Hall de Beuvink
Aline Hall de Beuvink

Professora auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa e investigadora (do CIDEHUS).

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Assinalar o centenário do nascimento da Rainha Isabel II não deve ser um exercício de nostalgia complacente, mas antes um momento de lucidez política. Num século em que tantas instituições cederam à volatilidade, ao populismo e à lógica do curto prazo, a monarquia constitucional britânica, personificada na sua pessoa, demonstrou uma resiliência que muitas repúblicas dificilmente conseguem igualar.

Convém dizê-lo: a ideia de que a legitimidade política assenta exclusivamente na eleição tem produzido sistemas frágeis, excessivamente dependentes de ciclos mediáticos e de lideranças efémeras.

Em contraste, a monarquia constitucional oferece algo que escasseia nas democracias contemporâneas: continuidade, previsibilidade e uma chefia de Estado verdadeiramente independente da luta partidária.

Isabel II foi a prova viva de que tradição não é sinónimo de imobilismo. Pelo contrário, o seu reinado mostrou que é possível preservar instituições seculares ao mesmo tempo que se adaptam às exigências do presente. Fê-lo sem rupturas teatrais, sem ceder à tentação de protagonismo político, e sem comprometer a dignidade do cargo. A sua capacidade de se reinventar dentro dos limites da tradição foi, talvez, o seu maior triunfo.

Num tempo em que tantos líderes confundem autenticidade com improviso e proximidade com banalização, Isabel II manteve uma distância institucional que não afastava (antes reforçava) o respeito e a confiança dos cidadãos. Essa distância, tantas vezes criticada, é precisamente o que permite à monarquia constitucional funcionar como árbitro simbólico e garante de estabilidade.

Há aqui uma lição que importa sublinhar: sistemas políticos sólidos não se constroem apenas com mecanismos eleitorais, mas com instituições que sobrevivem aos ciclos políticos e às paixões momentâneas. A monarquia constitucional, longe de ser um anacronismo, pode funcionar como um elemento moderador num contexto de crescente polarização.

Isabel II compreendeu isto como poucos. Adaptou a instituição à era mediática, aceitou mudanças sociais profundas e acompanhou a evolução do seu país sem nunca abdicar dos princípios que sustentavam o seu papel. Essa combinação de firmeza e flexibilidade é rara e profundamente necessária.

Cem anos após o seu nascimento, o seu legado obriga-nos a uma reflexão incómoda: talvez o problema não esteja nas instituições que herdámos, mas na forma leviana como, tantas vezes, as substituímos. Num mundo político cada vez mais instável, a monarquia constitucional, quando bem exercida, não é um luxo histórico. É, cada vez mais, uma vantagem estratégica.

Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico

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