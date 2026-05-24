Uma celebração do cinema e da cultura argentina em Lisboa

O cinema ocupa um lugar central na cultura da Argentina. Além de uma forma de entretenimento, a cinematografia argentina consolidou-se como um espelho social, capaz de narrar histórias tão íntimas quanto universais. Com uma identidade reconhecida internacionalmente pela sua sensibilidade e agudeza para dialogar com públicos diversos, os cineastas argentinos continuam a demonstrar que os relatos nascidos em Buenos Aires, Rosário ou na Patagónia ultrapassam qualquer barreira cultural e fronteiriça.O sucesso global desta indústria não é uma novidade. Conquistas históricas como os dois prémios Óscares de Melhor Filme Estrangeiro para A História Oficial e O Segredo dos Seus Olhos, somadas a mais de 20 prémios Goya e nos festivais de Cannes, San Sebastián e Berlim, comprovam o seu prestígio. Atualmente, este fenómeno transitou com força para as plataformas globais de streaming, através de produções aclamadas pela crítica como El Encargado, Nada ou a muito aguardada adaptação de El Eternauta, que foi número um no Top-10 global da Netflix em 2025. A consagração do cinema argentino além-fronteiras reflete-se também com grande impacto nos festivais de Veneza e San Sebastián, palcos onde realizadores e intérpretes do país deixaram marcas indeléveis. No Festival de Veneza, o realizador Pablo Trapero conquistou o prestigiado Leão de Prata pelo thriller El Clan, enquanto a lenda da representação Norma Aleandro e o aclamado Oscar Martínez — o primeiro ator hispano-americano a vencer a prestigiada Volpi Cup por El Ciudadano Ilustre — foram distinguidos pelas suas atuações memoráveis. Já no Festival de San Sebastián, a cinematografia argentina celebra uma tradição de vitórias na categoria de representação, colecionando várias Conchas de Prata, demonstrando a admiração contínua da crítica europeia pelo talento interpretativo e de realização que brota do país.A presença do cinema argentino em Portugal consolidou um circuito cultural dinâmico que transcende as fronteiras de Lisboa e se expande por várias cidades lusas através de múltiplas propostas. Prestigiados certames internacionais acolhem constantemente as suas produções; é o caso do Doclisboa e do IndieLisboa, onde realizadores argentinos competem e conquistam frequentemente diversas distinções. Fora de Lisboa, esta forte marca cultural estende-se do norte ao sul do país, onde numerosos festivais servem de montra regular às curtas-metragens e aos olhares emergentes do cinema argentino.É sob esta chancela de qualidade que a Embaixada da República Argentina em Portugal apresenta, na Casa de América Latina, uma nova edição do Ciclo de Cinema Argentino, que decorrerá em Lisboa nos dias 26 e 27 de maio.Sob o mote “Entre riso e sentimento”, a mostra deste ano propõe uma viagem pela experiência humana através de três longas-metragens significativas da produção contemporânea. O cartaz inclui títulos de grande peso interpretativo e narrativo, tais como Días de Vinilo, uma comédia romântica realizada por Gabriel Nesci que explora a amizade, a melancolia e a música; Goyo, um drama comovente e recente que aborda o amor e a inclusão a partir de uma perspetiva profundamente humana, e Granizo, uma comédia dramática realizada por Marcos Carnevale e protagonizada pelo aclamado ator Guillermo Francella.Pelo segundo ano consecutivo, a Casa da América Latina transformar-se-á no epicentro da cultura argentina. Como já é tradição nos encontros organizados pela Embaixada Argentina, a experiência não se ficará apenas pelo cinema: os espectadores poderão desfrutar de degustações da célebre gastronomia argentina, acompanhada por uma seleção dos seus melhores e mais requintados vinhos.Ao longo da minha carreira diplomática, tenho observado como o cinema argentino consegue estabelecer uma ligação imediata com públicos de diferentes partes do mundo. Procurei sempre promover a indústria cinematográfica argentina nos meus vários postos, seja nos EUA, Brasil ou Singapura, países onde encontrei sempre espectadores que reconhecem nestas histórias emoções, dilemas e relações profundamente humanas.O Ciclo de Cinema Argentino em Lisboa promete ser muito mais do que uma simples mostra de filmes. Será uma oportunidade ideal para estreitar laços culturais e mergulhar numa forma muito particular de olhar para o mundo, com a capacidade de fazer de experiências locais uma narrativa universal, sem perder a sua autenticidade.Todos os interessados poderão inscrever-se para assistir a este ciclo através do link disponível na nossa conta oficial de Instagram (@embargentinaportugal).Aguardamos a vossa presença!