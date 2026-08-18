Um país que vive a duas velocidades

E a forma como estes fenómenos se distribuem pelo território está longe de ser uniforme. Essa é uma das questões que Portugal precisa de enfrentar com maior seriedade. Não basta celebrar o crescimento da população se não perguntarmos onde essas pessoas vivem, onde trabalham, onde constituem família e onde contribuem para criar riqueza.

Da mesma forma, não basta falar de coesão territorial sempre que se aproximam eleições, surgem incêndios ou é necessário distribuir fundos europeus. A coesão territorial mede-se na vida quotidiana.

Mede-se no tempo que uma pessoa demora a chegar a um hospital. Na existência de um médico de família. Na possibilidade de um jovem encontrar emprego qualificado sem ter de abandonar a região onde nasceu . Na frequência de um comboio ou de um autocarro. Na existência de uma creche para uma família que pondera mudar-se para determinada cidade. Mede-se, sobretudo, na liberdade de escolha.

Um português deve poder decidir viver em Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre ou Beja sem sentir que essa decisão implica automaticamente aceitar menos oportunidades. Isso não significa defender que todas as localidades portuguesas tenham exatamente os mesmos serviços.

Uma aldeia com algumas centenas de habitantes não pode dispor da mesma oferta hospitalar, universitária ou cultural de Lisboa ou do Porto. A igualdade territorial não significa replicar em todos os pontos do mapa aquilo que existe nas duas áreas metropolitanas. Portugal não precisa de transformar todas as vilas em Lisboa. Precisa de garantir que ninguém é obrigado a ir para Lisboa para ter futuro.

Braga, Coimbra, Aveiro, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Évora ou Beja, entre outras, podem funcionar como polos capazes de fixar população, conhecimento e investimento e de dinamizar os territórios que as rodeiam.

O Ensino Superior é uma das ferramentas mais poderosas para o conseguir. Universidades e institutos politécnicos instalados fora das áreas metropolitanas não são apenas lugares onde se atribuem diplomas. São empregadores, centros de investigação, compradores de bens e serviços, fatores de atração de jovens e potenciais parceiros das empresas.

A digitalização abriu possibilidades que há duas décadas seriam difíceis de imaginar. Muitas atividades deixaram de exigir a presença permanente nas grandes cidades. O teletrabalho permite separar parcialmente o local onde se vive do local onde está sediada uma empresa.

Mas seria ingénuo acreditar que uma boa ligação à internet resolve o problema do território. Uma família não escolhe onde viver apenas em função da velocidade da fibra. Escolhe também em função da escola dos filhos, dos cuidados de saúde, dos transportes, da habitação, da segurança e das oportunidades profissionais existentes para todos os membros do agregado familiar.

Um país mais equilibrado utiliza melhor os recursos que possui. Portugal tem universidades, empresas, agricultura, indústria, recursos energéticos, património, turismo e conhecimento distribuídos pelo território. O desafio é conseguir que esses ativos se transformem em capacidade de atrair e fixar pessoas.

Os números nacionais dão-nos hoje uma notícia positiva: Portugal tem mais habitantes do que tinha. Ter 11,4 milhões de residentes não basta. Precisamos de um país onde esses 11,4 milhões tenham oportunidades que não sejam determinadas pelo código postal.