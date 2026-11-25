E se pudéssemos percorrer Portugal através dos testemunhos da sua História? Descobrir um povoado romano, localizar uma igreja medieval, identificar um palácio setecentista ou conhecer tradições que atravessaram gerações? Esta possibilidade está agora mais próxima, com a criação do Geoportal do Património Cultural, disponibilizado pelo Património Cultural, I.P.

A plataforma reúne informação georreferenciada sobre património imóvel, arqueológico e imaterial protegido em Portugal continental, permitindo localizar bens culturais e consultar informação sobre a sua classificação. É uma iniciativa que merece ser saudada, não apenas pela inovação tecnológica, mas sobretudo pela democratização do acesso ao conhecimento.

O património não é simplesmente aquilo que admiramos num museu ou visitamos durante uma viagem. É a memória materializada de uma comunidade: na arquitectura, nos vestígios arqueológicos, nas paisagens e nas tradições. Cada monumento constitui um documento histórico; cada sítio arqueológico, uma fonte de conhecimento; cada expressão cultural, um testemunho de continuidade e transformação.

Françoise Choay, em A Alegoria do Património, demonstrou como a valorização dos testemunhos do passado traduz a própria relação das sociedades com a sua História. Alois Riegl, por seu lado, chamou a atenção para os diferentes valores históricos e artísticos que atribuímos aos monumentos. Preservar significa, portanto, muito mais do que impedir a degradação: exige conhecer, estudar e compreender.

O novo Geoportal abre possibilidades importantes à investigação, ao ensino e à gestão do território. Permite relacionar património e espaço geográfico, identificar concentrações de bens culturais e compreender melhor a evolução histórica das paisagens. Naturalmente, um mapa não substitui o trabalho dos historiadores, arqueólogos ou conservadores, nem um inventário de bens classificados representa a totalidade da riqueza patrimonial do País.

Num tempo em que a pressão urbanística, a transformação das paisagens e a indiferença ameaçam tantos testemunhos históricos, importa recordar que não se preserva aquilo que não se conhece. E uma sociedade que desconhece o seu património arrisca-se a perder os instrumentos necessários para compreender a sua própria identidade.

O património não é apenas uma herança recebida. É uma responsabilidade perante o futuro. Cabe-nos garantir que as gerações vindouras não herdem apenas os vestígios de um passado, mas também a possibilidade de o conhecer e compreender.