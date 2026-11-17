"Onde a Intuição encontra o Algoritmo” foi o excelente tema do último Congresso da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), em que tive o gosto de participar.

Num restaurante, a intuição continua a ser insubstituível. Um bom profissional sabe antecipar preferências, percebe o cliente habitual antes de ele fazer o pedido e reconhece sinais que nenhuma máquina capta inteiramente. Ela nasce connosco, mas aperfeiçoa-se ao longo da vida através do conhecimento e da experiência acumulada que o cérebro processa de forma rápida e quase inconsciente.

E o algoritmo? Também aprende, mas de forma diferente. Aprende com dados. Analisa padrões, identifica correlações e produz previsões.

A verdadeira questão não é saber se a Inteligência Artificial vai substituir a intuição. É perceber como o algoritmo e as suas capacidades podem ser colocados ao serviço dos pequenos negócios.

Enquanto ouvia os diferentes oradores que passaram pelo Congresso – chefs conhecidos e, em especial, especialistas em Inteligência Artificial –, interrogava-me sobre o que pensariam os empresários de restauração presentes na sala. Que preocupações levariam para casa? Que projetos para deixarem que o algoritmo possa encontrar-se com a sua intuição?

Ora, uma coisa são as grandes cadeias hoteleiras ou as redes de franquias de restauração. Outra é esmagadora maioria das empresas do setor, ao todo 128.000, 93,6 % das quais microempresas, onde apenas 17%, dos empresários completou o Ensino Superior (11,5% no setor da restauração).

Não estão sozinhas à procura das vantagens do algoritmo. Há milhares de outras pequenas organizações na mesma situação, no setor privado, no setor social e até na Administração pública, como muitas juntas de freguesia.

Os pequenos não podem ser deixados para trás nesta transformação digital. Só a acompanharão se trabalharem em conjunto ou se lhes forem disponibilizados serviços prontos a utilizar, desenhados para responder aos seus problemas concretos e compatíveis com a lei e os princípios éticos exigidos.

Neste setor em especial, as associações empresariais podem desempenhar um papel decisivo, tal como já fizeram na formação ou na segurança alimentar. Com o apoio adequado, podem organizar espaços comuns de dados, desenvolver plataformas e disponibilizar ferramentas digitais e de Inteligência Artificial de utilização intuitiva. Ferramentas capazes de gerir reservas, responder a clientes, prever a procura, otimizar compras, reduzir desperdícios e promover o negócio de forma mais eficiente, sem exigir conhecimentos técnicos especializados.

Se tal não acontecer, a distância entre quem utiliza estas tecnologias e quem não consegue aceder-lhes tornar-se-á mais profunda do que qualquer desigualdade tecnológica que conhecemos até hoje, com os nefastos efeitos previsíveis.

O verdadeiro desafio não é, assim, criar um algoritmo para os grandes. É garantir que também existe um algoritmo para os pequenos, que os ajude a rentabilizar a sua intuição.