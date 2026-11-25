O recém-lançado Grand Theft Auto VI chegou acompanhado de notas máximas da crítica e de uma densidade técnica muito acima da média. Independentemente do que digam os (muitos) trolls que se encontram na internet, é inegável que a recriação do estado fictício de Leonida eleva a fasquia da simulação digital e confirma o talento do estúdio para construir mundos que parecem vivos. Mas sob o brilho da técnica, existem amputações silenciosas – opções tomadas, dizem-nos, para dar prioridade ao argumento "cinemático" desta sexta versão do já mítico jogo – que dizem menos sobre a maturidade dos videojogos e muito sobre a mentalidade de medo, do politicamente correto (e, em consequência, do cancelamento) que governa a cultura contemporânea.

Haverá poucas vantagens em ser "antigo", mas uma delas é ter jogado muita coisa… antiga. Como por exemplo, o grande GTA: Vice City, de 2002. Nesse retrato ficcional da Flórida criado há 24 anos, a Rockstar não teve problemas em fazer um espelho amoral da sociedade. Vagamente inspirado no ambiente do filme Scarface, de Brian de Palma (de 1983), o jogo colocava todas as opções sórdidas ou violentas em cima da mesa e deixava a decisão ao critério de quem segurava o comando. Assim, era possível recorrer à prostituição, ou ignorar por completo as meninas; depois, pagar pelo serviço, ou matar a pobre desgraçada e roubar-lhe o dinheiro de volta. A contenção moral tinha significado precisamente porque a hipótese oposta estava acessível a um botão. A opção é de quem joga – isto num título que não apenas se chama, literalmente, Furto de Automóvel Qualificado como acompanha a vida de um (ou mais do que um) criminoso…

Agora, em plena terceira década do século XXI, a humanidade chegou a um ponto em que a Rockstar achou melhor eliminar essa mecânica por completo.

A justificação oficial invoca coerência narrativa: Jason e Lucia (as personagens principais de GTA VI) formam um casal leal e o estúdio não quis que o jogador quebrasse o guião fora das missões. É uma explicação conveniente – aliás já utilizada pelos mesmos estúdios para Red Dead Redemption 1 e 2 –, mas obviamente incompleta.

O verdadeiro motivo reside na gestão de risco de uma empresa cotada em bolsa que procura evitar dias de manchetes hostis.

Com umas quantas linhas de código ausentes apagou-se, antes de mais, o alvo mais fácil das velhas cruzadas mediáticas contra a série, que muitos paizinhos (e pedagogos de painéis televisivos) há anos que acusam de ser inspiradora de maus hábitos na pobre e inocente juventude.

Algo que é um mito desmentido pelos factos. A narrativa mediática e cultural (ainda) vigente que insiste que os videojogos degradam o comportamento humano e incentivam a violência já foi por demais refutada pela ciência. Estudos como os do Oxford Internet Institute não encontraram ligação entre estes mundos virtuais e a agressividade real. Mais: análises criminológicas encontram uma relação entre os lançamentos de GTA e quedas temporárias na criminalidade, sugerindo que estes jogos funcionam como uma inofensiva válvula de escape. Afinal, se os putos estão horas e horas a jogar, não estão nas ruas a fazer (vou ser eufemístico) porcaria.

Mas as administrações corporativas não se regem pela criminologia. O medo reputacional e o conforto dos acionistas são as entidades supremas. E quando o receio se instala na praça pública, basta a ameaça de indignação nas redes sociais para impor a autocensura.

Pequeno (enorme!) problema: ao higienizar um jogo batizado com o nome de um crime, substitui-se o que deveria ser a agência moral do indivíduo pelo paternalismo preventivo. E aqui está o grande drama da sociedade em que vivemos.

O problema nunca foi a mecânica do jogo em si, mas o princípio que a sua remoção encerra. A liberdade num mundo aberto (em especial num universo digital, em que as ações não têm verdadeiramente consequências) só existe quando as escolhas, mesmo as caóticas ou reprováveis – aliás, em especial estas – permanecem disponíveis para serem rejeitadas por vontade própria, e não apagadas antes de ligarmos a consola.

Quando aceitamos que alguém decida antecipadamente com que pixéis um adulto pode brincar na privacidade da sua sala, o jogo torna-se uma excursão vigiada. Uma gaiola dourada que, por mais perfeita que seja na técnica, não deixa de ser uma prisão de bons costumes – imposta por quem se arroga uma autoridade moral que ninguém lhe conferiu.