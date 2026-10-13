Temas proibidos ou sujeitos a restrições nos LLM ocidentais e chineses

Introdução

Os modelos de linguagem de grande escala (LLM) refletem valores, políticas e restrições legais das regiões em que foram desenvolvidos. Enquanto os LLM ocidentais enfrentam limitações principalmente relacionadas a conteúdo prejudicial, privacidade e segurança, os modelos chineses operam sob um enquadramento regulatório mais restritivo, alinhado com as políticas governamentais. Vale a pena examinar os principais temas e termos sujeitos a restrições em ambos os contextos, analisando as razões subjacentes.

1. LLM ocidentais: restrições e razões justificativas

Em modelos representativos do ecossistema ocidental (como GPT, Claude, Llama, Gemini, Mistral, etc.) as restrições concentram-se na minimização de danos diretos ao utilizador e na proteção jurídica e reputacional do criador do modelo, principalmente por razões atinentes a segurança, conformidade legal e responsabilidade social corporativa. As limitações giram fundamentalmente em torno de proteção contra danos, privacidade, segurança e equidade.

1.1. Categorias principais de restrições

Conteúdo violador de segurança física e atividades ilícitas: Os LLM ocidentais recusam criar conteúdo que promova violência, ataques cibernéticos, abuso sexual, tráfico humano, exploração de menores, incentivo ao suicídio ou automutilação, esquemas de fraude financeira, instruções para fabrico de armas e a prática de outros crimes. A justificação baseia-se em leis como o Digital Services Act europeu, na responsabilidade corporativa e em normas éticas amplamente aceites no Ocidente.

Desinformação e manipulação: Há restrições ao criar conteúdo de desinformação comprovada, especialmente quando relacionada com a saúde pública, eleições e eventos críticos. Isto reflete preocupações com a integridade democrática e a saúde pública.

Aconselhamento profissional regulado: Recusam fornecer diagnósticos médicos prescritivos, aconselhamento jurídico formal ou consultoria financeira personalizada, visando evitar responsabilidade legal.

Privacidade e dados pessoais: Os LLM ocidentais são treinados para recusar pedidos que envolvam identificação de indivíduos, acesso a dados privados, ou criação de conteúdo deepfake de pessoas reais. A base legal está em regulamentações como o GDPR europeu e legislação sobre a privacidade dos EUA.

Integridade da informação e ética social: Combate à incitação ao ódio (hate speech), assédio direcionado e desinformação maliciosa deliberada.

Propriedade intelectual: Embora com limitações menores, há restrições a pedidos que busquem contornar proteções de direitos autorais ou criar falsificações em larga escala.

Conteúdo adulto e explícito: Apesar de alguma flexibilidade contextual (educação sexual, literatura), há restrições gerais a conteúdo pornográfico ou sexualmente explícito destinado apenas à gratificação.

2. LLM chineses: restrições e razões justificativas

Os modelos chineses (como Alibaba’s Qwen, Tencent’s Hunyuan, Baidu’s Ernie, etc.) operam sob um enquadramento regulatório fundamentalmente diferente. A Cyberspace Administration of China (CAC) define diretrizes estritas que os LLM devem seguir, resultando em restrições muito mais abrangentes que vão além da prevenção de danos tradicionais.

Categorias principais de restrições adicionais

E importante referir que os modelos chineses adotam também a generalidade das restrições dos LLM ocidentais acima referidos. Porém, além destas, existem ainda outras categorias de restrições essencialmente baseadas na segurança do Estado e na conformidade ideológica.

Conteúdo político sensível: Os LLM chineses têm fortes restrições sobre críticas ao Partido Comunista Chinês (PCC), ao governo chinês, ou a políticas governamentais. A justificação oficial centra-se na “estabilidade nacional” e na “segurança”.

Soberania e integridade territorial: Qualquer conteúdo que questione a soberania chinesa sobre territórios reivindicados é bloqueado. Isto inclui abordagens sobre a independência de Taiwan, a ocupação do Mar do Sul da China, e fronteiras disputadas (ex: com a Índia).

Eventos históricos sensíveis: Menção ou contextualização dos protestos na Praça da Paz Celestial (Tiananmen) em 1989, às políticas governamentais na região de Xinjiang ou aos movimentos de protesto em Hong Kong são bloqueados pelos modelos chineses.

Legitimidade do sistema político: Análise crítica sobre a liderança do PCC, o funcionamento da censura estatal e narrativas alternativas relativas à origem da pandemia de covid-19 também constituem fundamento para bloqueio por parte do modelos chineses.

Figuras políticas controversas: A crítica explícita a líderes políticos chineses atuais ou históricos é proibida. Isto inclui também críticas com memes ou desenhos animados, como a famosa comparação do presidente Xi Jinping ao Ursinho Pooh (Winnie the Pooh). Discussões negativas sobre reformadores ou revolucionários comunistas também são restringidas.