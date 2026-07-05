Portugal não pode continuar a pagar pela ineficiência da reciclagem

Face às multas crescentes por incumprimento nas metas de reciclagem, urge uma modernização administrativa que torne a devolução e o tratamento de plásticos e equipamentos eletrónicos simples, transparente e vantajosa para o cidadão.Portugal está perante uma encruzilhada: manter um sistema de gestão de resíduos que alimenta multas elevadas ou aproveitar a crise como motor de inovação administrativa e mudança de comportamentos. A estimativa de encargos crescentes — com multas que o Tribunal de Contas Europeu admite poderem ascender a centenas de milhões de euros — não é apenas um número: é um alerta para a fiscalidade, a governação e a competitividade do país.A raiz do problema é estrutural. O modelo atual falha em alinhar incentivos económicos com responsabilidades ambientais e não oferece ao cidadão mecanismos práticos e imediatos para devolver materiais com valor residual, como plásticos e equipamentos elétricos e eletrónicos. No caso dos REEE, os dados do Eurostat referentes a 2023 colocam Portugal como o terceiro país da União Europeia que menos equipamentos recolheu para reciclagem — apenas 5,8kg por habitante, metade da média europeia de 11,6kg — num ano em que entraram no mercado 32,2kg de novos equipamentos por pessoa. Sem soluções que tornem a reciclagem conveniente, rastreável e recompensada, continuará a imperar o abandono e a perda de recursos.Uma resposta eficaz passa por criar um grupo de trabalho interministerial entre os Ministérios do Ambiente e das Finanças e as entidades responsáveis pela gestão de resíduos, com o claro mandato de desenhar medidas que reduzam as infrações e as multas. Este grupo deve incluir representantes do setor privado, associações de consumidores e peritos em sustentabilidade, garantindo que as soluções sejam tecnicamente viáveis e socialmente aceitáveis.Entre as medidas prioritárias, o recém-lançado Sistema de Depósito e Reembolso "Volta" — em operação desde abril de 2026, com 2500 máquinas automáticas e um investimento de 150 milhões de euros — é o modelo a seguir e a estender a outros fluxos, nomeadamente aos equipamentos eletrónicos. O recurso a vouchers de troca, utilizáveis em qualquer estabelecimento, pode transformar a devolução de embalagens e equipamentos num estímulo económico direto para o consumidor, reforçando a adesão e reduzindo a fuga ao circuito formal de tratamento.Complementarmente, benefícios fiscais diretos destinados aos consumidores que devolvam equipamentos eletrónicos podem funcionar como catalisadores de comportamento, sobretudo se desenhados para não dependerem de compras sucessivas ou restritas a transações pontuais. Incentivos claros e acessíveis são essenciais para criar uma mudança de hábito de larga escala.A tecnologia deve ser parte integrante da solução. Uma plataforma digital que permita ao cidadão seguir a jornada do produto — desde a compra até ao tratamento final — aumenta a confiança no sistema e permite rastreabilidade real quando combinada com tags (QR codes ou RFID) nos produtos. Esta transparência ajuda a prevenir desvios e fornece dados indispensáveis ao planeamento e à fiscalização.Não menos importante é uma estratégia sólida de prevenção do abandono de equipamentos: campanhas de sensibilização contínuas, pontos de recolha amplos e acessíveis e parcerias com centros de reciclagem que facilitem a entrega. Estas ações reduzem o impacto ambiental e mitigam custos a médio prazo para o Estado e para as autarquias.A implementação exige métricas e acompanhamento rigoroso: KPIs claros permitirão avaliar a eficácia das medidas e ajustar políticas em tempo real, evitando soluções de fachada que não alterem os fluxos materiais nem os padrões de consumo.Portugal tem, portanto, uma oportunidade dupla: reduzir as suas obrigações financeiras face à União Europeia e afirmar-se como exemplo de transição para a economia circular. Mas isso só ocorrerá com coordenação, perspetivas de longo prazo e políticas que coloquem o cidadão no centro do sistema — não apenas como contribuinte, mas como beneficiário visível da reciclagem.