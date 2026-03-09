O “Calcanhar de Aquiles” de Pequim: entre o petróleo e as terras raras

A rivalidade estratégica entre Washington e Pequim entrou numa nova fase. Energia, minerais críticos e cadeias de abastecimento tornaram-se instrumentos centrais numa disputa que poderá redefinir o equilíbrio económico global. A competição entre as duas potências deixou, há muito, de se limitar ao comércio ou à tecnologia de consumo. Nos últimos anos, a disputa estendeu-se a áreas estruturais da economia mundial, como os recursos naturais críticos.Entre estes recursos destacam-se as chamadas terras raras, um conjunto de minerais indispensáveis para as tecnologias contemporâneas, desde veículos elétricos e turbinas eólicas até equipamentos eletrónicos avançados e sistemas de defesa. Ao longo das últimas décadas, a China consolidou uma posição dominante no processamento e refino destes materiais, assegurando uma influência sem precedentes sobre as cadeias industriais globais. Esta hegemonia tem sido vista como uma das principais alavancas estratégicas de Pequim.Contudo, a robustez económica chinesa depende de um outro pilar igualmente essencial: o acesso a energia abundante e a custos competitivos. O crescimento industrial do país exige volumes massivos de petróleo importado, sendo que uma parte significativa deste abastecimento provém de produtores sujeitos a sanções internacionais, como a Venezuela e o Irão. Ao adquirir este petróleo com descontos face ao preço de referência internacional, as refinarias chinesas conseguiram, durante anos, reduzir custos energéticos e sustentar a competitividade do seu setor exportador.No entanto, o atual contexto geopolítico introduz novas incertezas. O aumento das pressões internacionais sobre estes fornecedores e a crescente fragmentação do sistema financeiro global podem dificultar a manutenção destes fluxos energéticos preferenciais. Caso Pequim seja forçada a recorrer a fornecedores que operam estritamente aos preços de mercado, os seus custos de produção tenderão a aumentar, impactando diretamente as margens industriais e o ritmo de crescimento do PIB.Em paralelo, no outro lado do Pacífico, os Estados Unidos têm implementado uma estratégia robusta para reduzir a dependência das cadeias de abastecimento dominadas pela China. Este plano inclui o investimento em novas capacidades de extração, parcerias bilaterais com aliados estratégicos e políticas industriais destinadas a reforçar a autonomia ocidental.O resultado é um sistema internacional marcado por interdependências competitivas. Enquanto a China retém o controlo sobre o processamento de minerais críticos, os Estados Unidos e os seus parceiros mantêm o domínio sobre os mercados energéticos e as redes financeiras globais.Assim, pensar numa “queda da China” parece, para já, precipitado. O país continua a ser uma das maiores potências económicas do mundo e dispõe de ferramentas sofisticadas para adaptar a sua estratégia. No entanto, o momento atual revela uma lição fundamental: num mundo onde o petróleo, os minerais e a tecnologia são armas políticas, as vantagens estratégicas de ontem podem transformar-se, rapidamente, nas vulnerabilidades de amanhã.O verdadeiro campo de batalha do século XXI é, acima de tudo, o controlo dos recursos que sustentam o motor da economia global.