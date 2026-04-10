Energia - decidir hoje para pagar menos amanhã. O caso do Barreiro

Há decisões públicas que não são apenas administrativas. São decisões de visão.A energia é, hoje, um dos maiores fatores de pressão sobre as finanças públicas locais. Não é uma despesa opcional. É estrutural, crescente e, sobretudo, volátil. Durante anos, os municípios limitaram-se a pagar a fatura. Hoje, a questão já não é essa. A questão é: continuamos a pagar energia ou passamos a geri-la?É neste contexto que surgem modelos assentes na produção local, no autoconsumo e na gestão inteligente da energia. Modelos que permitem transformar uma despesa passiva numa estratégia ativa.No caso concreto em análise – no Município do Barreiro, no qual sou Vice-Presidente - a diferença é clara: entre um cenário que poderia representar cerca de 9 milhões de euros em custos energéticos e uma solução na ordem dos 6,5 milhões de euros, estamos a falar de uma poupança potencial significativa, mas sobretudo de uma mudança de paradigma.Porque o verdadeiro tema não é apenas o preço. É o controlo.Produzir energia localmente já é, por si só, um passo relevante. Mas não é suficiente. A verdadeira inovação está na capacidade de armazenar energia — o chamado “storage” — e utilizá-la quando ela é mais necessária e mais cara. E é aqui que o modelo ganha inteligência.Este tipo de abordagem permite reduzir a exposição à volatilidade dos mercados energéticos, otimizar o autoconsumo, aumentar a autonomia energética dos territórios e introduzir previsibilidade na despesa públicaOu seja: Não é apenas eficiência. É estratégia.A nível internacional, este é o caminho seguido pelas cidades que querem liderar a transição energética. A descentralização da produção, combinada com soluções de armazenamento e gestão digital da energia, está no centro das políticas públicas mais avançadas.Portugal não pode ficar para trás. E os municípios não podem continuar presos a modelos do passado.Naturalmente, decisões desta natureza levantam questões jurídicas. É legítimo. É saudável. É recomendável. O escrutínio faz parte da democracia e da boa gestão pública. Mas importa não perder o essencial: a política energética não pode ficar refém da inércia administrativa.Há momentos em que governar é escolher: Escolher entre pagar mais ou pagar melhor; entre depender do mercado ou construir autonomia; entre gerir o presente ou preparar o futuro.A transição energética não se faz com discursos. Faz-se com decisões.E adiar decisões também é uma decisão — mas, normalmente, a mais cara de todas.