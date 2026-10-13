A perigosa descoordenação no combate à droga

A PSP e GNR juntas são responsáveis por percentagens quase sempre superiores a 95%, seja por via de investigação, seja por apreensões das suas patrulhas. No que respeita às quantidades, a Polícia Judiciária tem uma hegemonia evidente na cocaína que, tal como na Canábis, resultam predominantemente do domínio da cooperação internacional. Poucas investigações – 616 em 4 anos – que resultam em muita quantidade. Estranhamente, o relatório UCIC não contém dados sobre o número de inquéritos nem de detidos por OPC o que ajudaria, sem dúvida, a adensar as dúvidas que o atual sistema, notoriamente desigual, suscita.

Atalhando, as duas polícias que dominam o cenário operacional em todas as tipologias de drogas, fornecem todos os seus dados à polícia com menores recursos, sem poderem beneficiar da base de dados que ajudaram, na maior medida.

Estes dados estatísticos e informacionais deviam levar a pensar que as polícias deviam comunicar, partilhar, analisar e ter uma estratégia conjunta. Ao invés, assiste-se a uma ausência de coordenação, de fragmentação de sistemas de informação, de luta acérrima por quadros de competências institucionalizados há 30 anos, e de luta pela notoriedade pública (que acaba cedo ou tarde por atrair mais orçamento institucional e acesso privilegiado a fundos europeus). Nada disto tem a ver com o interesse nacional. Nada disto parece capaz de responder aos desafios que se colocam hoje em dia no domínio da luta contra o tráfico de estupefacientes.

O país precisa, de forma urgente, de uma estratégia no combate ao flagelo, que, por ora, ninguém conhece. A Polícia que diz deter o conhecimento, que recebe toda a intelligence, que representa Portugal nos fóruns internacionais, que diz coordenar o tráfico de droga em Portugal, nunca definiu, muito menos discutiu com os parceiros, uma estratégia de combate a um fenómeno com evidente impacto social, criminal e na saúde pública, com maior relevo e impacto mediático nos tempos hodiernos. O cenário vai-se agravando e a ausência de operações conjuntas entre quem diz ter o conhecimento e quem domina o território, as redes locais e muitas redes nacionais com génese internacional, é muito difícil de explicar.

A famigerada estrutura informal de coordenação UCIC reúne-se uma vez por ano para a UNCTE/PJ comunicar aos restantes OPC o que vai escrever no seu relatório anual, que nem sequer é assinado por todos os OPC. De resto, o relatório afirma que “os resultados têm âmbito nacional e natureza meramente quantitativa” para que cada Polícia “proceda à avaliação da atividade desenvolvida”. Nem sequer há qualquer tentativa analítica, como acontece em relatórios similares da ONU ou na Europol. No fundo, a PJ compila informação estatística e cada OPC deverá refletir sobre a mesma. Estatística devia conduzir a análise, coordenação e ações em concreto, tudo dentro de uma estratégia clara, mas dificilmente se poderia esperar melhor de um modelo pensado no início dos anos 90 que não é revisto e diagnosticado quanto à sua adequação e eficiência. Também neste domínio deveria existir uma auditoria, desde logo para que se possa perceber, entre outros desfechos, como é que de entre centenas de alvos que PSP e GNR pretendiam investigar por fortes indícios de tráfico, à guisa da dita competência reservada de investigação, apenas uma pequena percentagem destes vieram, depois, a ser acusados e condenados.

O que se tem passado nas nossas fronteiras sugere claramente que as redes de tráfico estão definitivamente cristalizadas em Portugal. Nada do que se está a passar no mar dispensa forte apoio em terra. Teria sido isto possível se tivesse havido estratégia, diálogo e coordenação? Afinal de contas, quem anda no terreno, e quem o conhece como ninguém, é a PSP e GNR. Insofismável.

Como já antes o referimos, a manutenção desta estrutura de para coordenação, que se mantém fiel aos ditames em que foi edificada na década de 90 – quando a PSP e GNR estavam ainda a dar os primeiros passos na investigação criminal –, é hoje, inequivocamente, insuficiente e ineficiente, para que possamos promover uma resposta adequada de combate a um fenómeno que não para de se aproveitar desta própria disfuncionalidade do sistema. Num tempo em que tudo é tecnológico, não se percebe a razão de ser de mantermos este modelo atávico, sujeito ao controlo de um dos atores do sistema, ainda para mais quando temos, já há alguns anos, um sistema de coordenação estabilizado, que promove a coordenação de todos os entes do sistema de Segurança Interna – veja-se o exemplo da Unidade de Coordenação Antiterrorismo onde todas as Polícias têm assento, funcionando de forma permanente sob a coordenação do SSI.

Mais grave ainda, é ter uma plataforma integrada de investigação criminal que foi erigida para assegurar a deteção de conflitos de investigação, não apenas no tráfico de droga, e que hoje não passa de um nado morto, servindo os interesses de quem quer manter o controlo e hegemonia sobre as investigações de determinados fenómenos criminais, com o tráfico à cabeça. Olhe-se lá para fora, e rapidamente se percebe que a resposta é feita em ampla extensão, com todos os grandes corpos de polícia a mobilizar os seus esforços no combate a este flagelo, sem atropelos ou entropias internas, e com um único foco: capturar os criminosos e contribuir para o esforço conjunto mundial no desmantelamento destas organizações criminosas. Aqui não há espaço para guerras de poder ou defesas irracionais do statu quo, a energia de todos os profissionais deve ser canalizada exclusivamente para o combate ao crime, exigindo-se coordenação, disso não há dúvida, mas uma coordenação em paridade, cabendo ao MP a arbitragem de conflitos de investigação nos quais não seja possível obter consenso entre as Polícias.

Trabalhar em conjunto gera compromisso, trabalhar em barricadas gera competição e conflito.