A educação como poder

Há países que tratam a Educação como um capítulo da despesa pública.E há países que a tratam como um instrumento de poder.O Reino Unido acaba de deixar claro em que grupo se encontra. A sua nova Estratégia Internacional de Educação (The UK's International Education Strategy 2026) não é um documento setorial, nem um exercício retórico sobre cooperação académica. É um texto de política estratégica. Educação entendida como economia, diplomacia, ciência, influência e projeção internacional.Não há ambiguidades. A Educação é assumida como um ativo nacional exportável, como parte integrante da política externa e como peça central na competição global por talento, investigação e prestígio. O discurso é direto, os objetivos são quantificados e a coordenação política é explícita. Educação, comércio, diplomacia e ciência falam a mesma língua.O contraste com Portugal é incómodo.Entre nós, a Educação continua a ser tratada sobretudo como um problema interno: organização do sistema, regras, equilíbrios administrativos, disputas ideológicas recorrentes. Raramente como uma alavanca estratégica do país. Muito menos como parte de uma visão coerente de projeção internacional.No Reino Unido, falar de Educação é falar de exportações, de presença institucional no estrangeiro, de ensino transnacional, de reconhecimento global de qualificações, de atração estruturada de estudantes e investigadores. Fala-se de poder sem o nomear excessivamente. E talvez por isso funcione.Por cá, o debate permanece preso a uma tensão mal resolvida entre Educação como bem público ou como setor económico — como se uma coisa anulasse a outra. Esse bloqueio concetual tem custos. Impede planeamento, inibe ambição e empurra o sistema para uma lógica reativa, sempre a corrigir, raramente a antecipar.Há um ponto particularmente revelador: o ensino transnacional. Para o Reino Unido, é eixo estratégico. Levar Educação britânica ao mundo, com controlo de qualidade, marca institucional e enquadramento diplomático. Para Portugal, continua praticamente ausente da agenda política, apesar de falarmos uma língua global e de termos relações históricas que muitos países invejariam.Isto não é um problema de recursos. É um problema de visão.O Reino Unido não ignora o debate sobre qualidade, equidade ou interesse público. Simplesmente não os transforma em pretexto para imobilismo. Consegue articular pluralismo institucional, exigência regulatória e ambição internacional sem cair em caricaturas. Não confunde interesse público com exclusividade estatal, nem qualidade com uniformidade.Em Portugal, essa maturidade ainda não chegou plenamente ao debate político. Persistem reflexos defensivos, desconfianças antigas e uma certa dificuldade em aceitar que a Educação é hoje, inevitavelmente, um campo de competição internacional.A questão não é copiar modelos. Nunca é.A questão é perceber o que a forma como se fala de Educação revela sobre a ideia de país que se tem.Num mundo em que a ciência é geopolítica e a Educação é influência, continuar a tratar este tema como um assunto menor não é neutralidade. É escolha.E as escolhas, mais cedo ou mais tarde, cobram-se.