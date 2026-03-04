Sobre procriação medicamente assistida

Como já aqui contei, Maria do Carmo e seu marido queriam começar uma nova etapa da vida conjugal. Desejavam ter filhos. Pensaram em tudo, incluindo a preparação dos quartos para as crianças e, principalmente, nas poupanças necessárias que teriam de fazer. Ansiavam pela confirmação dos sinais da primeira gravidez. Mas, ao contrário das expectativas, mês após mês era um desencanto. A esperança inicial transformou-se em desilusão. Inquietação. Sofrimento, mesmo.Por fim, o esquema por eles idealizado, em 1975, com a intervenção do doutor Silva resultou. No entanto, ao invés do inicialmente planeado, ficaram por um único filho.Curiosamente, passados apenas três anos sobre a noite de Carmo com José Silva, nasceu Louise Brown, em Manchester, a 25 de julho de 1978, que foi concebida por técnica artificial inovadora. O primeiro bebé-proveta da História da Medicina.O “serviço” então prestado pelo doutor José Silva deixaria de voltar a ser necessário. Começara a nova era da Procriação Medicamente Assistida.O método de fecundar o óvulo pelo espermatozoide in vitro deve-se ao cientista britânico Robert Edwards (1925-2013) que conseguiu proporcionar a fertilização em laboratório seguida pela implantação no útero da mãe de Louise. Idealizou e concretizou a fecundação fora do corpo da mulher, na perspetiva do tratamento da esterilidade. A equipa pioneira da fertilização in vitro (designada abreviadamente como FIV) envolveu, também, o ginecologista Patrick Steptoe e a enfermeira Jean Purdy. Um avanço histórico.A partir daí, em termos de planeamento familiar, a componente da Medicina da Reprodução viria a adquirir grande importância a nível global, apesar das críticas de alguns setores conservadores associadas a questões morais e religiosas.A técnica FIV, pouco depois, passou a ser largamente utilizada em todo o mundo para tratar a infertilidade. Em Portugal, foi o obstetra António Pereira Coelho que introduziu a fertilização in vitro. A primeira criança portuguesa assim concebida nasceu em 1986. Porém, só em 2006 foi criada a entidade que regula as diferentes técnicas: Conselho Nacional de Procriação Médica Assistida.A seguir ao sucesso obtido pela FIV, outras técnicas foram desenvolvidas. Em 1983, viria a nascer a primeira criança como resultado da transferência do embrião criopreservado (o azoto líquido permite conservar a atividade das células do embrião à temperatura entre -156 e -196 °C).Muitos anos depois do nascimento de Louise, Sir Robert viria a ser laureado, em 2010, com o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia. Consagração, se bem que tardia, justíssima. franciscogeorge@icloud.com