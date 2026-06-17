Sobre prevenção (II)

Já aqui acentuei que a adoção de medidas preventivas, tanto pelo Estado como pela população, permite melhorar a qualidade de vida de cada pessoa e prolongar o seu final. Ou, dito de outra forma: possibilita viver melhor e mais tempo. É verdade. Para isso, é fundamental conhecer e implementar criteriosamente ações que visem promover a saúde e prevenir doenças e suas complicações.Na tradição portuguesa o conceito de prevenção começou por ser designado como conservação da saúde.Preciso.Ainda na Idade Média, as obras do médico português Pedro Julião Hispano (1215-1277), que depois viria a ser o Papa João XXI, marcaram uma nova etapa do conhecimento de então. Pedro Hispano ao escrever o Liber De Conservanda Sanitate já considerava que “diversos padecimentos mórbidos se originam no corpo humano por negligência (...) É mais conveniente prevenir as enfermidades do que procurar posteriormente uma cura que poderá não ser adequada. Uma vez que é melhor preservar a saúde do que lutar com a doença, deve tratar-se da dita saúde”. E acrescentava: “Saúde é uma disposição que conserva o que é natural no Homem, segundo o curso da natureza. Pois, como o corpo humano é suscetível de corrupção e está submetido a um fluxo quádruplo, são lhe necessárias regras dos médicos pelas quais se defenda dos acidentes. É que é mais útil prevenir as doenças do que, uma vez contraídas, andar a pedir um auxílio, que provavelmente é impossível.”Claro que os textos de Pedro Hispano, escritos em meados do século XIII, não fazem agora sentido, visto que na altura resultavam das suas crenças e da experiência pessoal que adquirira como médico, mas sem comprovação científica. Mas, é justo admitir que impulsionou a conceção da prevenção na prática médica.Quinhentos anos depois de Pedro Hispano, em 1756, durante a época das Luzes, seria outro médico português, nascido em Penamacor, Ribeiro Sanches (1699-1783), a retomar a expressão conservação no livro que publicou, em Paris, intitulado Tratado da Conservação da Saúde dos Povos. Para Sanches, a noção de conservação implicaria prevenção das doenças, promoção e proteção da saúde. Foi um dos pensadores mais eminentes do Iluminismo. Não obstante a distância entre Paris e Lisboa e as diferenças filosóficas que separavam Ribeiro Sanches do Marquês de Pombal, as ideias principais da conservação da saúde foram acolhidas em Portugal.Porém, apesar dos ensinamentos deixados pelos antigos mestres e do desenvolvimento da Ciência verificado a partir das descobertas de Pasteur e de Koch, a ideia da prevenção nem sempre foi incluída nas agendas políticas da atualidade.(Continua)