Uma vez já descritos os perigos representados pela gripe regresso ao mesmo tema dos efeitos do frio na saúde, agora com apontamentos sobre outras infeções causadas por agentes microbianos patogénicos (vírus e bactérias) que também circulam, principalmente, durantes os meses de outono e de inverno. Refiro-me, entre muitas outras, às doenças provocadas pelos vírus da COVID-19, às infeções agudas respiratórias e à bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório ou, ainda, à pneumonia de natureza bacteriana pelo pneumococo.

São doenças respiratórias, relacionadas com o tempo frio e com natural tendência para as pessoas ficarem concentradas em ambientes interiores, que são especialmente graves em pessoas vulneráveis não vacinadas: idosos, crianças e doentes com problemas crónicos (como cancro, insuficiência cardíaca ou a diabetes, por exemplo). Mas, sublinho que são infeções evitáveis, visto que há vacinas disponíveis que asseguram proteção eficaz, incluindo para os adultos e os mais idosos.

Ora, como essas infeções podem adquirir expressão epidémica é essencial que o Estado organize o sistema sazonal de vigilância (clínica e laboratorial) para possibilitar, por antecipação, a identificação de riscos. Em Portugal, os serviços da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge desenvolvem a condução de ações de vigilância em regime “sentinela” que são, depois de analisadas, regularmente comunicadas à rede de delegados de saúde.

Curiosamente, em França, este mecanismo informativo é publicado semanalmente através de um boletim digital, acessível em fonte aberta, editado pela agência Santé Publique France que contém uma ferramenta digital interativa que permite explorar os dados atualizados em gráficos correspondentes à situação de cada uma das regiões. O detalhe das informações disponibilizadas abrange os resultados obtidos pelo dispositivo de vigilância microbiológica dos esgotos na perspetiva de antecipar a presença de vírus da Covid-19 e da gripe.

Conclusão.

É preciso reduzir, controlar e evitar os efeitos causados pelas baixas temperaturas. Para tal, impõe-se a nível individual: etiqueta respiratória, garantir, na medida do possível, conforto térmico da habitação, evitar aglomerações com muita gente, manter distância física segura, uso de gel desinfetante para as mãos e máscara se necessária. As vacinas são indispensáveis (porém, não dispensam a observação criteriosa de restantes medidas profiláticas).

Perante os primeiros sintomas de doença (febre e tosse com expetoração) há que telefonar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações transmitidas.