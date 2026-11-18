Na perspetiva preventiva, considero útil insistir na vantagem da vacinação para redução dos riscos associados aos efeitos do frio. Refiro-me, em especial, às infeções respiratórias, uma vez que apresentam incidências mais elevadas durante as semanas de outono e inverno, altura da elevada atividade dos respetivos agentes patogénicos.

Já antes sublinhei a importância da vacina contra a gripe, incluindo em pessoas mais idosas que têm indicação para receberem a nova vacina de dose elevada. A esse propósito vale a pena realçar que, em Portugal, foi pela primeira vez introduzida na época 2022-2023. Ora, em comparação com a vacina standard, assegura melhor proteção em relação às complicações da infeção gripal, tal como comprovaram as investigações conduzidas na Dinamarca e na Galiza, publicadas, em 2025, pela revista científica The Lancet.

A análise estatística, criteriosamente realizada, demonstrou que, em pessoas idosas, os benefícios da imunização com a vacina de dose elevada são inquestionáveis: redução de 32% da probabilidade de acontecerem complicações graves que necessitem de hospitalização causadas por gripe. Por outras palavras: durante o habitual pico de gripe, a sua aplicação diminui a procura das urgências e, por isso, “acrescenta” o número de camas hospitalares, visto que por cada 515 vacinas administradas é evitada uma hospitalização por qualquer causa. Os hospitais tornar-se-iam “maiores”, dado que teriam mais camas vagas que ficariam, assim, destinadas a outros doentes com problemas agudos.

Mas, para aliviar, realmente, a pressão sobre as urgências hospitalares seria ainda necessário, além do alargamento da vacinação, que se juntasse a resolução definitiva do problema de camas ocupadas indevidamente por doentes crónicos devido à falta de resposta da rede de cuidados integrados.

Nestes termos, vacinar e organizar o acompanhamento de doentes fora dos hospitais, seria equivalente a ampliar o número de camas hospitalares. A opção política mais amiga do equilíbrio das Finanças Públicas. Inteligente.

Robustecer os cuidados continuados implica tudo fazer para aumentar os lugares da rede e o atendimento domiciliário, tal como sucede em Espanha. A alta clínica deve deixar vaga a cama do doente.

Nesse quadro, o Estado teria de investir no aumento da elegibilidade da vacinação contra a gripe de dose elevada para toda a população a partir dos 75 anos de idade (tal como acontece na Região Autónoma da Madeira) e dar um novo impulso aos cuidados continuados. Um tema central que deverá interessar ao Pacto para a Saúde, agora em discussão no Palácio de Belém.

(Continua)

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