Sobre os efeitos do frio em saúde pública (II)

Prossigo com o mesmo tema, agora centrado nos riscos representados por agentes microbianos patogénicos, durante o outono e inverno, causadores de doenças respiratórias, nomeadamente gripe, bronquiolite, pneumonia e covid-19, além de outras infeções, sobretudo de natureza viral.

Principio pela gripe. Como se sabe, é provocada por um vírus que circula nas estações frias e, por esta razão, aparece em cada hemisfério do Globo em função das respetivas temperaturas ambientais. Alternadamente. Ora, quando no hemisfério Norte (como, agora, em Portugal) começa o período da gripe, próprio do tempo frio, no Sul já terminou, visto que corresponde ao início do calor (como no Brasil, por exemplo) e assim acontece sucessivamente. Dito por outras palavras: a gripe dá a volta ao mundo em 180 dias!

Porém, como os vírus vão tendo constantes alterações (mutações) impõem a atualização sistemática da composição das estirpes contempladas na vacina para cada estação fria, motivo pelo qual são diferentes todos os anos.

A esse propósito, sublinho que a vacinação contra a gripe sazonal começou há 90 anos. Na altura (1936), o cientista norte-americano Joseph Stokes Jr. (1896-1972) demonstrou a importância da imunização na perspetiva de proteger a população dos efeitos graves provocados pela gripe: complicações respiratórias como pneumonia e descompensação (agudização) de doenças crónicas.

Desde então, a vacinação passou a ser aconselhada no logo no início do outono, ano após ano, segundo as indicações normativas determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo em conta as doses disponíveis para o país e os grupos populacionais mais vulneráveis.

Apesar de anunciada, em 2006, a instalação de uma unidade farmacêutica de produção de vacinas para a gripe (nunca concretizada), o Ministério da Saúde continua, anualmente, a importar a totalidade de vacinas necessárias para proteger a população em risco.

Para a temporada de 2026/2027, adquiriu a empresas estrangeiras um total de 2,8 milhões de vacinas contra a gripe (das quais 390 mil são de dose elevada). Segundo as normas da DGS, as vacinas standard são administradas, gratuitamente, a pessoas adultas a partir dos 60 anos de idade e a crianças entre os 6 meses e 4 anos (inclusive).

Já a vacina de dose elevada é disponibilizada, sem custos, só a pessoas a partir dos 85 anos, se bem que tenha indicação médica para ser alargada, pelo menos, desde os 75 como, aliás, já se verifica na Madeira. A nível nacional, a discrepância existente entre aquela Região Autónoma e o Continente cria desigualdades politicamente inaceitáveis.

(Continua)

franciscogeorge@icloud.com