'Smishing' ou a arte de se desnudar aos riscos online

Quem é que está mais vulnerável às ameaças do mundo online? Todos. Ter um telemóvel na mão e receber notificações é sinónimo de estar em risco. Não há um perfil de risco único. A investigação aponta dados inconsistentes, uma vez que, não são só os mais novos que estão em risco, nem só as raparigas nas redes sociais. Existem perfis de vulnerabilidade psicológica que estão em maior risco, pelo pensamento mais turvo e pela carência emocional, o que influencia a tomada de decisão e o auto-cuidado. Pode-se dizer que serão “mais fáceis de enganar”, sobretudo se não tiverem suporte social à medida das suas necessidades.

Contudo, há que olhar para as características da mensagem que de repente aparece no telemóvel. É de alguém ou entidade credível e/ou familiar? É adequada ao contexto relacional e/ou profissional? Está enquadrada em interesses/hobbies já fidelizados?

O lado da manipulação externa pode fazer match com que o que o individuo precisa, sente ou com o que se identifica.

Para além disso, existem as regras aprendidas de boa convivência social que, ao contaminaram a etiqueta digital, estão associadas ao respeito e boa educação, o que pode originar afirmações, tais como: respondo sempre, abro as mensagens, carrego nos links. É como se fosse um compromisso com o ecrã – se me está a dar mensagens é importante que tenha essa consideração e dar-lhe atenção e uma resposta. Há mensagens que o nosso cérebro lê como confiáveis e como tal responde sem o duplo check e sem ativar qualquer núcleo paranoide.

Assim como se treinam os músculos do nosso corpo, também teremos de nos treinar na detecção, decisão de interação e confiança no que se recebe numa mensagem.

Não basta estar informado. Os modelos socio-cognitivos, que abordam os determinantes do nosso comportamento, apostam na percepção do risco e na auto-eficácia, entre outros aspectos. É importante assumir que há risco e ao mesmo tempo estimular a capacidade de detectar, denunciar e proteger-se.

Existem diferentes níveis de exposição e de risco. Há quem esteja permanentemente online, logo terá mais probabilidade de ser bombardeado com notificações, e de não resistir ao impulso de as abrir. Há quem clique num link, há quem partilhe uma palavra-passe, que em si têm riscos diferentes. Há quem forneça os seus dados pessoais, que não será o mesmo de uma transação fraudulenta concluída.

Se todos estamos em risco, então, o que fazemos para nos protegermos online? Talvez, pouco!

O primeiro passo é falar sobre este tema, que existe, é real. De seguida é importante bloquear e denunciar comunicações inesperadas e suspeitas. Na circunstância de ter sido alvo de uma ciberameça será essencial partilhá-la, expondo o “erro” como um modelo educativo do que “não fazer”, estimulando o juízo crítico.

Assim como não é suposto ir em “cuecas” para a rua ou trabalhar, também precisamos de refletir sobre a nossa exposição, às vezes, desnudada ao ecrã. Não temos de fazer tudo o que ele nos pede. Não temos de partilhar tudo com o ecrã. A relação com o ecrã, não sendo como as relações interpessoais, também implica respeitar limites e vestir a camisola do auto-cuidado.